"Вест Хэм" обдумывает приглашение Хуммельса

"Вест Хэм" обдумывает приглашение бывшего защитника дортмундской "Боруссии" Матса Хуммельса, который доступен свободным агентом.

Несмотря на то, что трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрылось, главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги хочет пригласить в свою команду еще одного защитника и поэтому активно мониторит рынок свободных агентов.



Лишь на днях появилась информация, что "Вест Хэм" находится в контакте с Жоэлем Матипом, чей контракт с "Ливерпулем" истек в конце прошлого сезона.



Однако The Times утверждает, что Матип — не единственный вариант, рассматриваемый "Вест Хэмом". Также на радаре у "молотобойцев" находятся Джон Иган и как раз Хуммельс.



В минувший понедельник стало известно, что переговоры 35-летнего Хуммельса с "Ромой" зашли в тупик из-за разногласий сторон по зарплате, и это дает "Вест Хэму" возможность перехватить опытнейшего немца, который лишь три месяца назад играл в финале Лиги Чемпионов.