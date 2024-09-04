Ширер: "Рэшфорд должен уйти из "Юнайтед"

Легенда английского футбола Алан Ширер считает, что нападающему Маркусу Рэшфорду нужно покинуть "Манчестер Юнайтед".

После того, как Рэшфорд забил 30 голов в сезоне 2022/23, у Маркуса случился затяжной спад, который продолжается до сих пор.



Рэшфорд еще не нанес ни одного удара в новом сезоне Премьер-Лиги, хотя выходил в стартовом составе на все три первых матча "Юнайтед", и невызов Маркуса в сборную Англии на поединки Лиги Наций в сентябре не стал сюрпризом.



По мнению Ширера, Рэшфорд сможет спасти свою карьеру в национальной команде, только если решится на смену клуба.



"Я не представляю, как Маркус Рэшфорд сможет снова вызываться в сборную Англии при своей текущей форме".



"Лично я не знаю, что у него на уме и с каким отношением он тренируется, но есть только один способ реабилитироваться — упорно тренироваться и иметь правильный настрой".



"Но, глядя на это со стороны, мне кажется, что он должен покинуть "Манчестер Юнайтед", чтобы попытаться перезагрузить свою карьеру, потому что по какой-то причине он очень статичен, и у него уже достаточно давно не ладится игра".



"Только сам Маркус может ответить, как сильно он хочет вернуться к тому, чтобы забивать по 30 голов за сезон", — цитирует Ширера Daily Mail.