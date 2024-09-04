Пункт о выкупе в контракте Эзе будет снова доступен следующим летом

Пункт о выкупе в контракте вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе снова будет доступен для активации следующим летом.

Еще в июне появилась информация, что подписанный в ноябре 2023 контракт Эзе предусматривает отступные в 68 миллионов фунтов, включая 8 млн. фунтов в виде бонусов.



Однако никто из больших клубов не попытался переманить 26-летнего Эзе минувшим летом, и Эберечи остался на "Селхерст Парк".



Как сообщает Daily Mail, с окончанием лета истек и срок, когда можно было активировать пункт о выкупе, и теперь он снова будет доступен для активации только после окончания сезона — по прежней цене в 68 млн. фунтов.



В то же время ожидается, что следующим летом "Пэлас" будет готов отпустить Эзе за меньшие деньги. Например, Майкла Олисе "орлы" отпустили в "Баварию" в июле всего за 50 млн. фунтов.