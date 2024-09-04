"Галатасарай" задумывается о приглашении Каземиро

Каземиро Турецкий "Галатасарай" задумывается о том, чтобы сделать свое предложение по полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Каземиро.

Каземиро был нещадно критикуем после домашнего поражения 0:3 от "Ливерпуля" в минувший уикенд.

Именно после ошибок Каземиро "Ливерпуль" забил два своих первых гола. Поэтому главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заменил 32-летнего бразильца уже в перерыве.

По информации The Times, "Галатасарай" как раз находится в поисках полузащитника, и Каземиро значится в шорт-листе турецкого клуба вместе с Уэстоном Маккенни из "Ювентуса" и свободным агентом Адриеном Рабьо.

В Стамбуле полагают, что после фиаско Каземиро против "Ливерпуля" и после прихода в "Юнайтед" Мануэля Угарте экс-игрок "Реала" может быть доступен для перехода, благо трансферное окно в Турции все еще открыто.

Если "Галатасарай" решит ограничиться арендой, то должен будет взять на себя часть от зарплаты Каземиро в 300,000 фунтов в неделю.


Метки Галатасарай, Каземиро, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. pop1 04.09.2024 16:51 # pop1
    Британский монетный двор начал извлекать золото из старой электроники

    Королевский монетный двор Великобритании начал переработку отходов электронной промышленности для извлечения золота, открыв новый завод в Ллантризанте, Уэльс. Этот шаг направлен на решение проблемы растущего объема электронных отходов, который, по данным ООН, в 2022 году составил 62 миллиона тонн и может вырасти на одну треть к 2030 году.

    На новом заводе старые печатные платы подвергаются процессу переработки: их нагревают для удаления компонентов, затем сортируют и измельчают. Извлеченные элементы с содержанием золота отправляются на местный химический завод, где происходит выщелачивание металла. Этот метод требует меньше энергии и использует менее токсичные химикаты по сравнению с традиционными способами.

    Королевский монетный двор планирует перерабатывать более 4000 тонн электронных отходов в год, что позволит извлекать до 450 кг золота, стоимостью около 27 миллионов фунтов стерлингов. Данный переход к переработке отходов не только поможет сохранить рабочие места, но и позволит диверсифицировать источники дохода в условиях снижения использования наличных денег. Кроме золота, планируется повторное использование алюминия, меди и других материалов из отходов.

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  2. zaeba1l 04.09.2024 16:47 # zaeba1l
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    меня свой адрес DNS на сайт какого-нибудь порносайта для малолетних извращенцев.

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  3. bembo 04.09.2024 16:44 # bembo
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    вухахахаха, я приеду за тобой в польщу, пи3да те наркот (с)

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  4. vagifspurs 04.09.2024 16:30 # vagifspurs
    + нахождения дома:

    — Семья рядом
    — Откладываю неплохие деньги
    — Комфорт 100 лвл
    — От конца до конца города 20 минут езды при скорости в 60км/ч

    - нахождения дома

    — приходится еб1ать девочек в жопу, т.к тут боятся лишится девственности до свадьбы

    (ответить)

  5. t1mon1 04.09.2024 16:22 # t1mon1
    золотой унитаз уже можно вручать Дениске, я думаю он в жизни даже деньги платит за золотые мужские дожди. P.S. у феликса какие то комплексы, он просто всех оскорбляет или пытается задеть на почве внешности. попытка 2

    (ответить)

  6. narcot 04.09.2024 16:14 # narcot
    интересно, с какой целью авиасейлс ввёл фильтр "Только российскими картами"))))))))00000000000000000000



    04.09.2024 15:55 #
    felix-the-cat

    Если у лохлов карточки банковские есть, то можешь оплатил переводом, почтовыми голубями не принимаю оплату(
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/109798/?c=1#c7963398

    (ответить)

  7. takernotagiver 04.09.2024 16:13 # takernotagiver
    У Галатасарая долг 300 лямов, а они Осимхена с Каземиро берут)

    (ответить)

  8. dexter 04.09.2024 16:12 # dexter
    Еще даже не вечер, а е6ло уже распидарасило.

    04.09.2024 16:05
    narcot

    микки маус полутораметровый, почему твои плечи шириной с твою лысую башку?) у тебя одежда 42-44 размера?)))


    Ты давно в зеркало смотрелась, голова?)

    (ответить)

  9. narcot 04.09.2024 16:11 # narcot
    хуинва е6аная, ты зачем дтп устроила на жигулях в 2к18? ору))

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  10. bembo 04.09.2024 16:10 # bembo
    орууууууууу)
    ща фатимуля вены себе вскроет

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  11. narcot 04.09.2024 16:10 # narcot
    тачка была 10 лет назад, а номера на ней те же самые до сих пор))) Госномер: С693ХО777 (последний) сукаухахахахахахахахаах

    (ответить)

  12. griboedov 04.09.2024 16:10 # griboedov
    Здравствуйте, пэшасакристаллизованные!

    (ответить)

  13. narcot 04.09.2024 16:07 # narcot
    04.09.2024 15:49 #
    hachidlo

    Микаэль сын Гусейна (с). Твою мать что, изнасиловал азер?
    (ответить)

    04.09.2024 15:50 #
    felix-the-cat

    Мы пару дней назад определили что твою маму трахнули в попку за то, чтобы тебя пустили штурмовать верхний Ларс. Ты, кстати, это не отрицал ору
    (ответить)

    04.09.2024 15:54 #
    felix-the-cat

    Хачильда, ты так смешно пытаешься перевести стрелки


    )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    (ответить)

  14. narcot 04.09.2024 16:05 # narcot
    микки маус полутораметровый, почему твои плечи шириной с твою лысую башку?) у тебя одежда 42-44 размера?)))

    (ответить)

  15. narcot 04.09.2024 16:03 # narcot
    была 10 лет назад, но дтп устроил в 2018, когда писал про камри и а6))



    04.09.2024 15:48 #
    felix-the-cat

    У меня 10 лет назад была Лада…. А у тебя и щас машины нет… лох нищий ору) иди с пулеметом сфоткайся карлик хаха
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