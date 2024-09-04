"Галатасарай" задумывается о приглашении Каземиро

Турецкий "Галатасарай" задумывается о том, чтобы сделать свое предложение по полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Каземиро.

Каземиро был нещадно критикуем после домашнего поражения 0:3 от "Ливерпуля" в минувший уикенд.



Именно после ошибок Каземиро "Ливерпуль" забил два своих первых гола. Поэтому главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заменил 32-летнего бразильца уже в перерыве.



По информации The Times, "Галатасарай" как раз находится в поисках полузащитника, и Каземиро значится в шорт-листе турецкого клуба вместе с Уэстоном Маккенни из "Ювентуса" и свободным агентом Адриеном Рабьо.



В Стамбуле полагают, что после фиаско Каземиро против "Ливерпуля" и после прихода в "Юнайтед" Мануэля Угарте экс-игрок "Реала" может быть доступен для перехода, благо трансферное окно в Турции все еще открыто.



Если "Галатасарай" решит ограничиться арендой, то должен будет взять на себя часть от зарплаты Каземиро в 300,000 фунтов в неделю.