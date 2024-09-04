"Галатасарай" задумывается о приглашении Каземиро
Турецкий "Галатасарай" задумывается о том, чтобы сделать свое предложение по полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Каземиро.
Каземиро был нещадно критикуем после домашнего поражения 0:3 от "Ливерпуля" в минувший уикенд.
Именно после ошибок Каземиро "Ливерпуль" забил два своих первых гола. Поэтому главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заменил 32-летнего бразильца уже в перерыве.
По информации The Times, "Галатасарай" как раз находится в поисках полузащитника, и Каземиро значится в шорт-листе турецкого клуба вместе с Уэстоном Маккенни из "Ювентуса" и свободным агентом Адриеном Рабьо.
В Стамбуле полагают, что после фиаско Каземиро против "Ливерпуля" и после прихода в "Юнайтед" Мануэля Угарте экс-игрок "Реала" может быть доступен для перехода, благо трансферное окно в Турции все еще открыто.
Если "Галатасарай" решит ограничиться арендой, то должен будет взять на себя часть от зарплаты Каземиро в 300,000 фунтов в неделю.
04.09.2024 16:00
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Британский монетный двор начал извлекать золото из старой электроники
Королевский монетный двор Великобритании начал переработку отходов электронной промышленности для извлечения золота, открыв новый завод в Ллантризанте, Уэльс. Этот шаг направлен на решение проблемы растущего объема электронных отходов, который, по данным ООН, в 2022 году составил 62 миллиона тонн и может вырасти на одну треть к 2030 году.
На новом заводе старые печатные платы подвергаются процессу переработки: их нагревают для удаления компонентов, затем сортируют и измельчают. Извлеченные элементы с содержанием золота отправляются на местный химический завод, где происходит выщелачивание металла. Этот метод требует меньше энергии и использует менее токсичные химикаты по сравнению с традиционными способами.
Королевский монетный двор планирует перерабатывать более 4000 тонн электронных отходов в год, что позволит извлекать до 450 кг золота, стоимостью около 27 миллионов фунтов стерлингов. Данный переход к переработке отходов не только поможет сохранить рабочие места, но и позволит диверсифицировать источники дохода в условиях снижения использования наличных денег. Кроме золота, планируется повторное использование алюминия, меди и других материалов из отходов.
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Админ сайта! Михаил ты там или Гамадрил...
Есть тебе хороший бизнес - совет: Ты на время таких перерывов в АПЛ,
меня свой адрес DNS на сайт какого-нибудь порносайта для малолетних извращенцев.
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Источник: http://fapl.ru/posts/109809/?c=1#c7963423
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Источник: http://fapl.ru/posts/109809/?c=1#c7963423
вухахахаха, я приеду за тобой в польщу, пи3да те наркот (с)
(ответить)
+ нахождения дома:
— Семья рядом
— Откладываю неплохие деньги
— Комфорт 100 лвл
— От конца до конца города 20 минут езды при скорости в 60км/ч
- нахождения дома
— приходится еб1ать девочек в жопу, т.к тут боятся лишится девственности до свадьбы
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золотой унитаз уже можно вручать Дениске, я думаю он в жизни даже деньги платит за золотые мужские дожди. P.S. у феликса какие то комплексы, он просто всех оскорбляет или пытается задеть на почве внешности. попытка 2
(ответить)
интересно, с какой целью авиасейлс ввёл фильтр "Только российскими картами"))))))))00000000000000000000
04.09.2024 15:55 #
felix-the-cat
Если у лохлов карточки банковские есть, то можешь оплатил переводом, почтовыми голубями не принимаю оплату(
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/109798/?c=1#c7963398
(ответить)
У Галатасарая долг 300 лямов, а они Осимхена с Каземиро берут)
(ответить)
Еще даже не вечер, а е6ло уже распидарасило.
04.09.2024 16:05
narcot
микки маус полутораметровый, почему твои плечи шириной с твою лысую башку?) у тебя одежда 42-44 размера?)))
Ты давно в зеркало смотрелась, голова?)
(ответить)
хуинва е6аная, ты зачем дтп устроила на жигулях в 2к18? ору))
(ответить)
орууууууууу)
ща фатимуля вены себе вскроет
(ответить)
тачка была 10 лет назад, а номера на ней те же самые до сих пор))) Госномер: С693ХО777 (последний) сукаухахахахахахахахаах
(ответить)
Здравствуйте, пэшасакристаллизованные!
(ответить)
04.09.2024 15:49 #
hachidlo
Микаэль сын Гусейна (с). Твою мать что, изнасиловал азер?
(ответить)
04.09.2024 15:50 #
felix-the-cat
Мы пару дней назад определили что твою маму трахнули в попку за то, чтобы тебя пустили штурмовать верхний Ларс. Ты, кстати, это не отрицал ору
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04.09.2024 15:54 #
felix-the-cat
Хачильда, ты так смешно пытаешься перевести стрелки
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
(ответить)
микки маус полутораметровый, почему твои плечи шириной с твою лысую башку?) у тебя одежда 42-44 размера?)))
(ответить)
была 10 лет назад, но дтп устроил в 2018, когда писал про камри и а6))
04.09.2024 15:48 #
felix-the-cat
У меня 10 лет назад была Лада…. А у тебя и щас машины нет… лох нищий ору) иди с пулеметом сфоткайся карлик хаха
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