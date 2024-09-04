Ширер считает, что у Тен Хага есть только два матча, чтобы избежать увольнения

Эрик Тен Хаг Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер считает, что у главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага есть только два матча, чтобы избежать увольнения.

"Юнайтед" начал новый сезон Премьер-Лиги, проиграв два из трех первых матчей. Особенно болезненным для фанатов "красных дьяволов" был домашний разгром от "Ливерпуля" со счетом 0:3.

В двух ближайших матчах Премьер-Лиги "Юнайтед" сыграет против "Саутгемптона" и "Кристал Пэлас", и Ширер ожидает от "дьяволов" значительного прогресса, иначе судьба Тен Хага может быть предопределена.

"Результаты "Манчестер Юнайтед" должны значительно улучшиться, чтобы Тен Хаг все еще был в клубе на Рождество. Многое будет зависеть от двух следующих результатов".

"После поражения "Брайтону" и той манеры, в которой они проиграли "Ливерпулю", если команда значительно не прибавит в следующем матче или двух, тогда ему станет очень, очень сложно, потому что шум будет становиться только громче", — цитирует Ширера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2024 14:00

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  1. kukuku 04.09.2024 14:41 # kukuku
    Волосы с жопы надо пересадить как Конте тогда и победки у Хага пойдут

    (ответить)

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