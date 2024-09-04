Ширер считает, что у Тен Хага есть только два матча, чтобы избежать увольнения

Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер считает, что у главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага есть только два матча, чтобы избежать увольнения.

"Юнайтед" начал новый сезон Премьер-Лиги, проиграв два из трех первых матчей. Особенно болезненным для фанатов "красных дьяволов" был домашний разгром от "Ливерпуля" со счетом 0:3.



В двух ближайших матчах Премьер-Лиги "Юнайтед" сыграет против "Саутгемптона" и "Кристал Пэлас", и Ширер ожидает от "дьяволов" значительного прогресса, иначе судьба Тен Хага может быть предопределена.



"Результаты "Манчестер Юнайтед" должны значительно улучшиться, чтобы Тен Хаг все еще был в клубе на Рождество. Многое будет зависеть от двух следующих результатов".



"После поражения "Брайтону" и той манеры, в которой они проиграли "Ливерпулю", если команда значительно не прибавит в следующем матче или двух, тогда ему станет очень, очень сложно, потому что шум будет становиться только громче", — цитирует Ширера Daily Mail.