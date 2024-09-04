Меленстен уверен, что Де Лигт не повторит судьбу Ван де Бека

Бывший ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен уверен, что новичок "красных дьяволов" Маттейс Де Лигт не повторит судьбу полузащитника Донни Ван де Бека.

Параллели между Де Лигтом и Ван де Беком очевидны, потому что оба игрока блистали в "Аяксе" у Эрика Тен Хага, который сейчас является главным тренером "Юнайтед".



Минувшим летом "Юнайтед" за бесценок отпустил Ван де Бека в "Жирону" после того, как Донни с треском провалился в Премьер-Лиге, но Меленстен верит, что с Де Лигтом будет по-другому.



"Маттейс — совершенно другой человек, на другой позиции, с другим характером".



"Когда Маттейс делал свои первые шаги в "Аяксе", они довольно быстро сделали его капитаном. Он обладает большим влиянием на оборону, он сильный и мощный защитник, который не боится подключаться вперед".



"Я всегда бы огромным фанатом Маттейса Де Лигта, и меня не удивило, что большой клуб забрал его. Это сделал "Ювентус", но затем было интересно посмотреть, что карьерный путь привел его в "Баварию".



"Думаю, он подходит для футбола Премьер-Лиги, потому что он обладает физическими данными и является молодым игроком с опытом выступлений в Лиге Чемпионов".



"Будет интересно посмотреть, оставит ли Тен Хаг Де Лигта в связке с Мартинесом. Это бы означало, что Магуайр снова оказывается за бортом", — сообщил Меленстен The Sun.