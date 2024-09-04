"Пэлас" ожидает интереса к Гехи в январе

"Кристал Пэлас" ожидает интереса к своему защитнику Марку Гехи со стороны грандов в зимнее трансферное окно.

Гехи связывали с уходом по повышение еще минувшим летом. Наибольшую настойчивость проявлял "Ньюкасл", сделавший четыре предложения о покупке Марка, оцененного "Пэлас" в 75 миллионов фунтов.



В итоге Гехи остался в "Пэлас", однако на "Селхерст Парк" заранее понимают, что в январе и затем следующим летом, если к тому времени Гехи все еще будет в клубе, ситуация будет еще более напряженной.



Дело в том, что Гехи уже вступил в предпоследний год по своему контракту, и чем меньше остается от трудового договора Марка, тем слабее становится переговорная позиция "Пэлас".



24-летний игрок сборной Англии открыто не агитирует за уход на повышение, но при этом не спешит продлевать свой контракт с "Пэлас", сообщает talkSPORT.



Помимо "Ньюкасла", за ситуацией вокруг Гехи внимательно наблюдают другие серьезные клубы, включая "Ливерпуль" и "Челси".