"Ливерпуль" решил, когда обсудит новый контракт с Салахом

"Ливерпуль" определился со сроками, когда сядет за стол переговоров со своим нападающим Мохамедом Салахом для обсуждения нового контракта.

После победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье Салах заявил, что "Ливерпуль" до сих пор не обращался к нему начет продления истекающего в конце сезона контракта.



Минувшим летом "Ливерпуль" обзавелся не только новым главным тренером, но и новым техническим директором, поэтому вопрос продления истекающих в обозримом будущем контрактов был поставлен на паузу.



Однако Liverpool Echo утверждает, что "Ливерпуль" собирается прояснить будущее Салаха в ближайшие месяцы — в период от настоящего момента и до января клуб сядет с 32-летним египтянином за стол переговоров.



При этом уже с января Салах сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже подписать предварительный контракт, если к тому времени не заключит новую сделку с "Ливерпулем".



Добавим, контракты защитников Виргила Ван Дейка и Трента Александер-Арнольда тоже истекают следующим летом.