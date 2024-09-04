"Вилла" была в считанных часах от снятия 10 очков в Премьер-Лиге

"Астон Вилла" была в считанных часах от того, чтобы подвергнуться снятию 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.

Когда в мае команда Унаи Эмери праздновала свое попадание в Лигу Чемпионов, боссы бирмингемского клуба знали, что над ними нависла угроза нарушить правила ФФП Премьер-Лиги.



"Вилла" рисковала превысить допустимый лимит убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период, оканчивающийся 30 июня. В клубе опасались, что это может привести к снятию аж 10 очков.



Однако "вилланы" смогли найти выход из затруднительного положения, перед самым дедлайном 30 июня продав в "Ювентус" своего ведущего полузащитника Дугласа Луиса за 42 млн. фунтов.



Помимо денег, "Вилла" также получила от "Ювентуса" полузащитников Самуэля Айлинг-Джуниора и Энцо Барренечеа, которые на этот сезон были отправлены в аренду в "Болонью" и "Валенсию", соответственно.



"Мы обнаружили себя в ситуации, когда нам нужно заработать большие деньги, чтобы избежать нарушения правила ФФП. Это был большой вызов".



"Каждый радовался и праздновал попадание в Лигу Чемпионов, но Мончи и я во время вечеринки думали, как нам избежать снятия очков, что испортило бы замечательный сезон. Это была бомба замедленного действия, и нам предстояло ее разминировать. Мы справились с задачей в последнюю секунду".



"Период с 20 мая по 30 июня обычно является каникулами для каждого футболе, но для нас это был очень сложный момент. Важно не только продать игроков, но и убедиться, что ты отразил правильную прибыль. В то же время ты можешь продать только тех игроков, которых Унаи (Эмери) не считает ключевыми для команды", — цитирует директора по футбольным операциям "Виллы" Дамьена Видагани Daily Mail.