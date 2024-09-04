Эриксен отказал ряду клубов, чтобы остаться в "Юнайтед"

Агент полузащитника Кристиана Эриксена поведал, что его клиент отклонил ряд предложений летом, чтобы остаться в "Манчестер Юнайтед".

Эриксен сыграл только четыре минуты в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, однако 32-летний датчанин не переживает по этому поводу.



По словам агента Мартинс Скутса, Эриксен убежден, что снова будет исполнять важную роль в "Юнайтед". Поэтому Кристиан и отказал ряду клубов, проявлявших к нему интерес.



"Различные клубы проявляли интерес к Кристиану, но он останется в "Юнайтед". У него были варианты в арабском мире, Турции и МЛС, но им заранее было отказано, потому что Крис и его семья хотят остаться в Западной Европе".



"Был неофициальный контакт с "Андерлехтом", но не более того. "Аякс" сделал запрос в январе, но тогда еще было слишком рано, а летом они больше не обращались. Так что этого варианта не было. Был еще один голландский клуб, который установил контакт, но он не рассматривался".



"Когда ты играешь за один из трех крупнейших клубов а мире, сложно перейти в гораздо более скромное соревнование, особенно без Лиги Чемпионов. Мы можем закончить с этими спекуляциями — по крайней мере, до конца календарного года, когда они снова возникнут".



"Он уверен, что снова будет получать игровые минуты. В предстоящие месяцы "Манчестер Юнайтед" будет играть каждые три дня, поэтому Эриксен снова будет важен для "Юнайтед", — цитирует Скутса Daily Mirror.