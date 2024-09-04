Ричардс: "Ливерпуль" — претендент на титул"

Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс считает, что "Ливерпуль" является серьезным претендентом на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" отстал на девять очков от завоевавшего титул "Манчестер Сити", вдобавок этим летом "красные" сменили главного тренера.



Однако "Ливерпуль" начал новый сезон с трех побед в трех матчах, и своей игрой команда Арне Слота произвела сильное впечатление на Ричардса.



"Посмотрите, кого они могут выпустить со скамейки. Они едва подписали Федерико Кьезу, которого я считаю выдающимся игроком. У них есть Коди Гакпо, который великолепно выступил на Евро и который очень упорно трудится на команду. Это еще даст о себе знать".



"Думаю, теперь они всерьез претендуют на титул. Причина, почему я говорю это, заключается в том, что они стали более дисциплинированными в обороне и обладают мощью впереди. Теперь они являются претендентом", — сообщил Ричардс Sky Sports.