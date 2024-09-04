Ричардс: "Ливерпуль" — претендент на титул"

Мика Ричардс Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс считает, что "Ливерпуль" является серьезным претендентом на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" отстал на девять очков от завоевавшего титул "Манчестер Сити", вдобавок этим летом "красные" сменили главного тренера.

Однако "Ливерпуль" начал новый сезон с трех побед в трех матчах, и своей игрой команда Арне Слота произвела сильное впечатление на Ричардса.

"Посмотрите, кого они могут выпустить со скамейки. Они едва подписали Федерико Кьезу, которого я считаю выдающимся игроком. У них есть Коди Гакпо, который великолепно выступил на Евро и который очень упорно трудится на команду. Это еще даст о себе знать".

"Думаю, теперь они всерьез претендуют на титул. Причина, почему я говорю это, заключается в том, что они стали более дисциплинированными в обороне и обладают мощью впереди. Теперь они являются претендентом", — сообщил Ричардс Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Ричардс

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2024 08:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 04.09.2024 09:18 # sausage
    Аналитика уровня фапла - задвигать про чемпионство после трёх туров. Ливерпуль и так был одним из претендентов. А со скамейки они могли и всполошилось сезоне могли этих же игроков выпускать. Толку-то? Кьеза вообще пока хз, кот в мешке для АПЛ.

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  2. meshuggah 04.09.2024 08:44 # meshuggah
    ПХАХАХАХА

    норм прикармливает подзалупалей

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  3. superglor 04.09.2024 08:31 # superglor
    Какой претендент? АХАХАХА.

    Портовые второй сезон без опорника, дыру затыкает либо старый японец либо сейчас Гравенберх, который всю жизнь был атакующим.

    В защите ушел Матип и они вообще никого не купили на подмену. Любая травма как тогда с Ван Дейком и Зеропук становится претендентом на 5 место.

    В нападении по-прежнему полено Нунис, зато купили стекляного Кьезу на левый фланг, на котором уже играют Диас, Гакпо и Жота.

    Претендент 6лять. Таким претендентом только людей в цирке смешить.

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  4. arsenverim 04.09.2024 08:25 # arsenverim
    Если только Нуньес еще выстрелит, на одних Тренте и Салахе весь сезон не пройдут, закончат на 3-м месте, как в прошлом сезоне.

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