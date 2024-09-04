Угарте перешел в МЮ из-за истории клуба

Полузащитник Мануэль Угарте объяснил, почему он решился на переход в "Манчестер Юнайтед".

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" приобрел Угарте у ПСЖ за 50.5 млн. фунтов, включая бонусы.



По словам 23-летнего уругвайца, он впечатлился историей "Юнайтед", почувствовав, насколько большим и важным является клуб с "Олд Траффорд".



"Что меня убедило перейти в "Юнайтед"? Прежде всего — история, потому что все мы знаем, каким огромным клубом является "Юнайтед". Это одна из лучших команд в мире. Также я много разговаривал с Факу Пельистри, и он рассказа мне все — об атмосфере на "Олд Траффорд" в день матча и все такое, поэтому я по-настоящему взволнован".



"Я посмотрел несколько матчей с тех пор, как начали появляться новости. Также я поговорил с одним-двумя игроками: Бруну (Фернандешем) и Личей (Мартинесом). И я довольно много спрашивал".



"Несомненно, пребывание в клубе вроде "Юнайтед" сопряжено с определенной ответственностью, которая касается завоевания трофеев. Я по-прежнему молод и хочу учиться. Я обладают огромным желанием побеждать, и я думаю, этот клуб — идеальное место для обоих этих вещей", — цитирует Угарте The Telegraph.