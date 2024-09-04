Стив Брюс назначен главным тренером "Блэкпула"

Бывший наставник "Астон Виллы" и "Ньюкасла" Стив Брюс вернулся к тренерской работе, возглавив "Блэкпул" из Лиги Один.

Брюс находился без работы почти два года — со своего увольнения в октябре 2022 из "Вест Бромвича", где он продержался девять месяцев.



За свою тренерскую карьеру 63-летний англичанин провел свыше 1,000 матчей, также поработав с "Шеффилд Уэнсдей", "Халлом", "Сандерлендом", "Уиганом", "Бирмингемом", "Кристал Пэлас", "Хаддерсфидом" и "Шеффилд Юнайтед".



В прошлом сезоне "Блэкпул" занял восьмое место в Лиге Один, чего слегка не хватило для попадания в плей-офф. А в новой кампании "мандариновые" набрали только два очка в четырех первых матчах, что и привело к увольнения Нила Критчли и приглашению Брюса.



Добавим, контракт бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" с клубом третьего английского дивизиона рассчитан на два года.