"Лестер" выиграл апелляцию против Премьер-Лиги

"Лестер" выиграл апелляцию по делу, которое могло обернуться для клуба снятием очков в этом сезоне Премьер-Лиги.

Как известно, правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги ограничивают 105 миллионами фунтов убыток, который может отразить клуб за трехлетний период.



Убыток же "Лестера" за трехлетний период, оканчивающийся 30 июня 2023, составил аж 129.4 млн. фунтов, что на 24.4 млн. фунтов больше максимально разрешенного лимита.



Однако во время слушаний независимая комиссия согласилась с доводами "Лестера" о том, что наказывать клуб — не в юрисдикции Премьер-Лиги, потому что "лисы" покинули высший дивизион по итогам сезона 2023/24 и уже относились к Футбольной Лиге на момент предъявления обвинений.



Как сообщает Sky Sports, это решение практически лишает Премьер-Лигу полномочий снять с "Лестера" очки за нарушение правил ФФП, как были сняты с "Эвертона" и "Ноттингем Форест" в прошлом сезоне.



В своем заявлении Премьер-Лига сообщает, что "удивлена и расстроена" решением независимой комиссии. А "Лестер" утверждает, что с помощью своей апелляции "просто стремился обеспечить применение правил в соответствии с тем, как они фактически написаны".