Фоден, Палмер и Уоткинс не помогут сборной Англии в сентябре

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден, вингер "Челси" Коул Палмер и нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс не помогут сборной Англии в предстоящих матчах Лиги Наций.

Изначально все трое оказались среди 26 игроков, вызванных временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли на матчи против Ирландии и Финляндии в этом месяце.



Во вторник Фоден, Палмер и Уоткинс явились на базу английской сборной "Сент-Джордж Парк", засвидетельствовав свои проблемы со здоровьем и получив разрешение вернуться в свои клубы на лечение, сообщает Sky Sports.



При этом известно, что отсутствие Фодена, который в этом сезоне сыграл лишь 45 минут против "Челси" в первом туре Премьер-Лиги, связано с вирусным заболеванием, от чего у Фила разболелся живот.



Добавим, англичане сыграют на выезде против Ирландии 7 сентября, а 10 сентября примут на "Уэмбли" Финляндию.