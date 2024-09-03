"Ньюкасл" сослал Джамала Льюиса за океан

"Ньюкасл" отправил своего левого защитника Джамала Льюиса в аренду в бразильский "Сан-Паулу".

Арендное соглашение по Льюису рассчитано до июня 2025, причем "Сан-Паулу" получил опцию выкупа 26-летнего североирландца.



Льюис выступал за "Ньюкасл" после своего перехода из "Норвича" в 2020 году. Всего Джамал сыграл 36 матчей за "сорок", а прошлый сезон провел в "Уотфорде" на правах аренды, приняв участие в 38 поединках.



Добавим, в данный момент "Сан-Паулу" занимает шестое место в бразильской Серии А, сражаясь за попадание в Кубок Либетадорес.