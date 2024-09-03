"Ньюкасл" сослал Джамала Льюиса за океан

Джамал Льюис "Ньюкасл" отправил своего левого защитника Джамала Льюиса в аренду в бразильский "Сан-Паулу".

Арендное соглашение по Льюису рассчитано до июня 2025, причем "Сан-Паулу" получил опцию выкупа 26-летнего североирландца.

Льюис выступал за "Ньюкасл" после своего перехода из "Норвича" в 2020 году. Всего Джамал сыграл 36 матчей за "сорок", а прошлый сезон провел в "Уотфорде" на правах аренды, приняв участие в 38 поединках.

Добавим, в данный момент "Сан-Паулу" занимает шестое место в бразильской Серии А, сражаясь за попадание в Кубок Либетадорес.


Метки аренда, Льюис, Ньюкасл, Сан-Паулу, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2024 22:00

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