Президент "Пэшас" шокирован дефицитом интереса к Эзе

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш заявил, что был шокирован дефицитом интереса к своему вингеру Эберечи Эзе в летнее трансферное окно.

В предыдущие месяцы Эзе сватали в различные топ-клубы, включая "Манчестер Сити", однако каких-либо конкретных запросов насчет 26-летнего англичанина летом так и не поступило.



Пэриш испытал от этого удивление и одновременно облегчение, потому что атака "Пэлас" лишилась только Майкла Олисе, проданного в "Баварию" за 50 миллионов фунтов.



"С точки зрения клуба, меня по-настоящему пугала перспектива лишиться Майкла и Эббса в одно трансферное окно, но мы не обнаружили интереса к Эббсу, каким, как я думал, он будет".



"Я был изумлен. Искренне изумлен. Я имею ввиду, что он — выдающийся футболист, выдающийся человек", — сообщил Пэриш Sky Sports.