Беррада считает, что МЮ заплатил справедливые цены за игроков летом

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада считает, что его клуб заплатил справедливые цены за своих новичков минувшим летом.

Минувшим летом "Юнайтед" потратил около 200 миллионов фунтов на укрепление своего состава, подписав Лени Йоро, Джошуа Зиркзее, Маттейса Де Лигта, Нуссаира Мазрауи и Мануэля Угарте.



В прошлом "Юнайтед" неоднократно критиковали за то, что клуб переплачивает за игроков, но Беррада уверен, что на сей раз "красные дьяволы" мудро распорядились своими деньгами.



"Нам удалось провести летнюю трансферную кампанию финансово устойчивым образом".



"Мы были весьма дисциплинированы насчет цен, которые мы платили за приходящих игроков. Мы придерживались величин, в которые оценивали игроков. Думаю, Дэн (Эшуорт, спортивный директор) и его команда проделали великолепную работу в переговорном процессе".



"Если причина, почему я упомянул это. Если ты совершишь ошибку и переплатишь за игрока, это может аукнуться. Поэтому такие решения должны быть правильными на протяжении длительного времени, и тогда тогда ты будешь в положении, чтобы побеждать", — цитирует Берраду ESPN.