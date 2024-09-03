"Челси" готов отправить Чилуэлла в Турцию

"Челси" открыт к идее отправить защитника Бена Чилуэлла в аренду в один из турецких клубов.

Лишь в апреле 2023 Чилуэлл заключил с "Челси" новый долгосрочный контракт, а спустя несколько месяцев был назначен вице-капитаном "синих".



Однако минувшим летом Чилуэлл обнаружил себя на обочине планов нового главного тренера "Челси" Энцо Марески. Бен оказался среди игроков, вынужденных тренироваться отдельно от первой командой.



Заранее зная свою судьбу, 27-летний игрок сборной Англии не смог подыскать себе новое пристанище в Премьер-Лиге или Европе, а теперь закрылось окно и в Саудовской Аравии.



Однако у Чилуэлла еще есть выход из сложившейся ситуации, потому что трансферное окно в Турции открыто до 18 сентября.



Как сообщает The Telegraph, "Челси" предпочел бы сразу продать Чилуэлла, зарабатывающего 200,000 фунтов в неделю, но шансы найти покупателя на Бена в Турции минимальны, поэтому "синие" готовы ограничиться уходом экс-защитника "Лестера" в аренду.