Боссы "Юнайтед" заблокировали возвращение Амрабата
Руководство "Манчестер Юнайтед" помешало главному тренеру Эрику Тен Хагу вернуть полузащитника Софьяна Амрабата.
Именно в "Юнайтед" Амрабат провел прошлый сезон на правах аренды из "Фиорентины". Долгое время Софьян совершенно не впечатлял и лишь под занавес кампании стал проявлять себя, особенно хорошо сыграв победный для "красных дьяволов" финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".
По информации talkSPORT, Тен Хаг хотел выкупить Амрабата, однако с этого лета любые трансферные решения в "Юнайтед" являются совместными, и спортивный директор Дэн Эшуорт с техническим директором Джейсоном Уикоксом заблокировали возвращение Софьяна.
Интерес к Амрабату также проявлял "Эвертон", но в итоге 28-летний игрок сборной Марокко отправился в аренду в "Фенербахче" Жозе Моуриньо.
03.09.2024 17:00
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звиздеж это. амрабата продвигало как раз руководство МЮ, а тренеру он и даром не нужен был. потому и играл то слева в защите, то на скамейке. со своими протеже так не поступают.
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Лысый в трансферах не шарит
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