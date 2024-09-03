Боссы "Юнайтед" заблокировали возвращение Амрабата

Руководство "Манчестер Юнайтед" помешало главному тренеру Эрику Тен Хагу вернуть полузащитника Софьяна Амрабата.

Именно в "Юнайтед" Амрабат провел прошлый сезон на правах аренды из "Фиорентины". Долгое время Софьян совершенно не впечатлял и лишь под занавес кампании стал проявлять себя, особенно хорошо сыграв победный для "красных дьяволов" финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".



По информации talkSPORT, Тен Хаг хотел выкупить Амрабата, однако с этого лета любые трансферные решения в "Юнайтед" являются совместными, и спортивный директор Дэн Эшуорт с техническим директором Джейсоном Уикоксом заблокировали возвращение Софьяна.



Интерес к Амрабату также проявлял "Эвертон", но в итоге 28-летний игрок сборной Марокко отправился в аренду в "Фенербахче" Жозе Моуриньо.