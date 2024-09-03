Боссы "Юнайтед" заблокировали возвращение Амрабата

Софьян Амрабат Руководство "Манчестер Юнайтед" помешало главному тренеру Эрику Тен Хагу вернуть полузащитника Софьяна Амрабата.

Именно в "Юнайтед" Амрабат провел прошлый сезон на правах аренды из "Фиорентины". Долгое время Софьян совершенно не впечатлял и лишь под занавес кампании стал проявлять себя, особенно хорошо сыграв победный для "красных дьяволов" финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

По информации talkSPORT, Тен Хаг хотел выкупить Амрабата, однако с этого лета любые трансферные решения в "Юнайтед" являются совместными, и спортивный директор Дэн Эшуорт с техническим директором Джейсоном Уикоксом заблокировали возвращение Софьяна.

Интерес к Амрабату также проявлял "Эвертон", но в итоге 28-летний игрок сборной Марокко отправился в аренду в "Фенербахче" Жозе Моуриньо.


Метки Амрабат, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 723

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  1. insomniac 03.09.2024 18:10 # insomniac
    звиздеж это. амрабата продвигало как раз руководство МЮ, а тренеру он и даром не нужен был. потому и играл то слева в защите, то на скамейке. со своими протеже так не поступают.

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  2. closer 03.09.2024 17:09 # closer
    Лысый в трансферах не шарит

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  3. sausage-ynwa 03.09.2024 17:03 # sausage-ynwa
    Здравое решение

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