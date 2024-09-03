Гюсто не поехал в сборную из-за травмы
Защитник "Челси" Мало Гюсто не смог откликнуться на вызов в молодежную сборную Франции U-21 из-за травмы бедра.
21-летний Гюсто выходил в стартовом составе на все три первых матча "Челси" в новом сезоне Премьер-Лиги, включая ничью 1:1 против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье.
Гюсто не смог доиграть дерби с "орлами" до конца, будучи вынужденно замененным на Михаила Мудрика на 74-й минуте.
Мышечное повреждение Гюсто оказалось достаточно серьезным, чтобы Французская федерация футбола разрешила Мало остаться в своем клубе на лечение и не приезжать на матчи сборной U-21 против сверстников из Словении и Боснии.
Как сообщает Evening Standard, степень травмы Гюсто пока не установлена. В "Челси" очень бы хотели поставить Мало на ноги к ближайшему матчу — против "Борнмута" 14 сентября.
03.09.2024 16:00
Просмотров: 169
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Что за монстр этот Эзе! Гюсто буквально надорвал себе жопу, в попытках его остановить.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий