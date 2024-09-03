Гюсто не поехал в сборную из-за травмы

Защитник "Челси" Мало Гюсто не смог откликнуться на вызов в молодежную сборную Франции U-21 из-за травмы бедра.

21-летний Гюсто выходил в стартовом составе на все три первых матча "Челси" в новом сезоне Премьер-Лиги, включая ничью 1:1 против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье.



Гюсто не смог доиграть дерби с "орлами" до конца, будучи вынужденно замененным на Михаила Мудрика на 74-й минуте.



Мышечное повреждение Гюсто оказалось достаточно серьезным, чтобы Французская федерация футбола разрешила Мало остаться в своем клубе на лечение и не приезжать на матчи сборной U-21 против сверстников из Словении и Боснии.



Как сообщает Evening Standard, степень травмы Гюсто пока не установлена. В "Челси" очень бы хотели поставить Мало на ноги к ближайшему матчу — против "Борнмута" 14 сентября.