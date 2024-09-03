Сунесс считает, что Майну не годится на роль основного игрока МЮ

Кобби Майну Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, полузащитник Кобби Майну пока недостаточно хорош, чтобы быть твердым игроком основы "красных дьяволов".

19-летний Кобби закрепился в стартовом составе "Юнайтед" еще в концовке прошлого сезона, после чего произвел приятное впечатление своей игрой за сборную Англии на Евро-2024.

Майну выходил в старте и на все три первых матча нового сезона Премьер-Лиги, но поражение 0:3 от "Ливерпуля" в минувшее воскресенье говорит Сунессу о том, что пока Кобби лишь годится на роль игрока ротации.

"Не хочу показаться злым — Майну может стать важным игроком, но это так типично для "Манчестер Юнайтед". Я не критикую "Манчестер Юнайтед", просто как-либо по-другому у них никогда не было".

"Стоит кому-нибудь ворваться на сцену, и в мои времена его называли "новым Джорджем Бестом", новым "Бобби Чарльтоном" или новым "Денисом Лоу".

"В Германии "Баварию" называют "футбольным клубом Голливуд". Здесь это "Манчестер Юнайтед".

"Стоит кому-нибудь чего-нибудь показать, и его записывают в категорию суперзвезд до того, как он даже станет хорошим игроком".

"Сейчас Майну должен быть игроком, который время от времени играет за хорошую команду, а не выходит постоянно с задачей диктовать игру и противостоять самым лучшим командам".

"Однажды он может стать большим игроком, но сейчас он определенно не является тем, на кого "Юнайтед" может опираться в игре в полузащите".

"Вчера их перебегали, их не было в игре", — цитирует Сунесса talkSPORT.


Метки Майну, Манчестер Юнайтед, Сунесс

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2024 15:00

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  1. insomniac 03.09.2024 16:00 # insomniac
    он достаточно хорош п омастерству, но пока еще не хватает стабильности. отчасти это не вина Майну, а вина Каземиро, который должен вести за собой команду, но делает прямо противоположное. молодому игроку в такой ситуации архисложно даже если он звезда уровня Скоулза или Гиггза. в плане лидерства и моральной устойчивости Кобби еще расти и расти, а в плане мастерства он уже вполне хорош для основы.

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  2. justnick 03.09.2024 15:25 # justnick
    На 50% сунес прав, на 100% сунес писькасос

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  3. narcot 03.09.2024 15:04 # narcot
    адекватно

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