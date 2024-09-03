Сунесс считает, что Майну не годится на роль основного игрока МЮ

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, полузащитник Кобби Майну пока недостаточно хорош, чтобы быть твердым игроком основы "красных дьяволов".

19-летний Кобби закрепился в стартовом составе "Юнайтед" еще в концовке прошлого сезона, после чего произвел приятное впечатление своей игрой за сборную Англии на Евро-2024.



Майну выходил в старте и на все три первых матча нового сезона Премьер-Лиги, но поражение 0:3 от "Ливерпуля" в минувшее воскресенье говорит Сунессу о том, что пока Кобби лишь годится на роль игрока ротации.



"Не хочу показаться злым — Майну может стать важным игроком, но это так типично для "Манчестер Юнайтед". Я не критикую "Манчестер Юнайтед", просто как-либо по-другому у них никогда не было".



"Стоит кому-нибудь ворваться на сцену, и в мои времена его называли "новым Джорджем Бестом", новым "Бобби Чарльтоном" или новым "Денисом Лоу".



"В Германии "Баварию" называют "футбольным клубом Голливуд". Здесь это "Манчестер Юнайтед".



"Стоит кому-нибудь чего-нибудь показать, и его записывают в категорию суперзвезд до того, как он даже станет хорошим игроком".



"Сейчас Майну должен быть игроком, который время от времени играет за хорошую команду, а не выходит постоянно с задачей диктовать игру и противостоять самым лучшим командам".



"Однажды он может стать большим игроком, но сейчас он определенно не является тем, на кого "Юнайтед" может опираться в игре в полузащите".



"Вчера их перебегали, их не было в игре", — цитирует Сунесса talkSPORT.