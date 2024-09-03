Эшуорт защищает приобретения Тен Хага

Эрик Тен Хаг и Дин Эшуорт Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт выступил в защиту приобретений главного тренера Эрика Тен Хага.

Тен Хаг тренирует "Юнайтед" с 2022 года и за это время потратил свыше 600 миллионов фунтов на трансферы, приведя на "Олд Траффорд" ряд своих бывших подопечных по "Аяксу": Андре Онана, Лисандро Мартинеса, Антони, Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи.

Однако Эшуорт не видит в этом проблемы и уверяет, что решения о приобретениях принимаются в "Юнайтед" сообща.

"Такова человеческая натура — вы склонны работать с людьми, с которыми прежде уже работали, и это касается все сфер. Это естественно, потому что ты уже знаешь этого человека, знаешь этого игрока. Но мы также подписали ряд игроков, которые прежде не работали с Эриком: Лени Йоро, Мануэль Угарте. Он никогда не работал с Джошуа Зиркзее — нельзя сказать, что он знает этого игрока только потому, что он — голландец".

"Он прежде поработал с Маттейсом и Нусом (Мазрауи), но, как я уже говорил, они оба были на нашем радаре. Решения о том, кто приходит и уходит из этого клуба, являются совместными", — цитирует Эшуорта Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, трансферы, Эшуорт

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2024 14:00

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  1. high-malvern 03.09.2024 14:56 # high-malvern
    МЮ только затыкает дыры в составе. Каждый год по -200млн. Команда не строится. Без этой финансовой подпитки улетели бы в аутсайдеры АПЛ давно уже.

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  2. whitecolor 03.09.2024 14:19 # whitecolor
    Купили дерьмо опять

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