Эшуорт защищает приобретения Тен Хага

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт выступил в защиту приобретений главного тренера Эрика Тен Хага.

Тен Хаг тренирует "Юнайтед" с 2022 года и за это время потратил свыше 600 миллионов фунтов на трансферы, приведя на "Олд Траффорд" ряд своих бывших подопечных по "Аяксу": Андре Онана, Лисандро Мартинеса, Антони, Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи.



Однако Эшуорт не видит в этом проблемы и уверяет, что решения о приобретениях принимаются в "Юнайтед" сообща.



"Такова человеческая натура — вы склонны работать с людьми, с которыми прежде уже работали, и это касается все сфер. Это естественно, потому что ты уже знаешь этого человека, знаешь этого игрока. Но мы также подписали ряд игроков, которые прежде не работали с Эриком: Лени Йоро, Мануэль Угарте. Он никогда не работал с Джошуа Зиркзее — нельзя сказать, что он знает этого игрока только потому, что он — голландец".



"Он прежде поработал с Маттейсом и Нусом (Мазрауи), но, как я уже говорил, они оба были на нашем радаре. Решения о том, кто приходит и уходит из этого клуба, являются совместными", — цитирует Эшуорта Daily Mirror.