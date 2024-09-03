Эшуорт защищает приобретения Тен Хага
Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт выступил в защиту приобретений главного тренера Эрика Тен Хага.
Тен Хаг тренирует "Юнайтед" с 2022 года и за это время потратил свыше 600 миллионов фунтов на трансферы, приведя на "Олд Траффорд" ряд своих бывших подопечных по "Аяксу": Андре Онана, Лисандро Мартинеса, Антони, Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи.
Однако Эшуорт не видит в этом проблемы и уверяет, что решения о приобретениях принимаются в "Юнайтед" сообща.
"Такова человеческая натура — вы склонны работать с людьми, с которыми прежде уже работали, и это касается все сфер. Это естественно, потому что ты уже знаешь этого человека, знаешь этого игрока. Но мы также подписали ряд игроков, которые прежде не работали с Эриком: Лени Йоро, Мануэль Угарте. Он никогда не работал с Джошуа Зиркзее — нельзя сказать, что он знает этого игрока только потому, что он — голландец".
"Он прежде поработал с Маттейсом и Нусом (Мазрауи), но, как я уже говорил, они оба были на нашем радаре. Решения о том, кто приходит и уходит из этого клуба, являются совместными", — цитирует Эшуорта Daily Mirror.
03.09.2024 14:00
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МЮ только затыкает дыры в составе. Каждый год по -200млн. Команда не строится. Без этой финансовой подпитки улетели бы в аутсайдеры АПЛ давно уже.
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Купили дерьмо опять
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