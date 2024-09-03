Батт советует Рэшфорду уйти из "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ники Батт посоветовал нападающему "красных дьяволов" Маркусу Рэшфорду сменить клуб.

Совершенно провалил прошлый сезон, в новой кампании Рэшфорд пока не продемонстрировал ничего, что бы говорило об окончании его затяжного спада.



Батт разочарован, что Рэшфорд впустую расходует свой талант, и призывает 26-летнего англичанина подумать об уходе из родного клуба.



"Я не знаю, почему у него не идет игра, и за этим грустно наблюдать, потому что я знаю Маркуса со времен, когда ему было восемь или девять лет, и он делал свои первые шаги в "Манчестер Юнайтед". Он всегда был тем, на кого ты возлагал надежды".



"Люди могут возмутиться моим словам, но я правда считаю, что он обладает талантом, чтобы стать одним из лучших игроков в мире".



"У него просто не складывается в последние годы в "Манчестер Юнайтед". Вы всегда говорите, что он вот-вот снова заиграет, но похоже на то, что для него, возможно, настало время перемен".



"Никто толком не знает, что у него на уме, но этот человек наделен большим талантом и является футболистом топ-уровня. Возможно, настало время найти клуб, где он сможет перевести дух и где все глаза не будут устремлены на него".



"Он расстраивает всех фанатов. Все фанаты смотрят на него и не только на него, на команду в целом. Всей команде нужно улучшить игру", — сообщил Батт talkSPORT.