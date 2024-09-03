Саутгейт — явный фаворит на замену Тен Хагу в "Юнайтед"

Гарет Саутгейт Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал явным фаворитом на замену Эрику Тен Хагу в "Манчестер Юнайтед".

В минувшее воскресенье "Юнайтед" был разгромлен дома "Ливерпулем" со счетом 0:3, оформив свое второе поражение в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.

"Юнайтед" проиграл своему злейшему врагу на глазах нового руководства клуба, включая сэра Джима Рэтклиффа, который лишь три месяца назад едва не уволил Тен Хага.

Как отмечает The Sun, после матча на "Олд Траффорд" букмекер Sky Bet резко понизил коэффициент на то, что следующим постоянным наставником "Юнайтед" станет Саутгейт. Теперь он составляет лишь 2 к 1. Далее значатся Маурисио Почеттино, Рууд Ван Нистелрой, Киран Маккенна и Томас Тухель.

Добавим, Саутгейт находится без работы с июля, когда он объявил о расставании со сборной Англии через два дня после поражения в финале Евро-2024 от Испании.


Метки Манчестер Юнайтед, Саутгейт, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 828

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  1. manutd111222 03.09.2024 13:20 # manutd111222
    Коментаторы выше такие додики)) Желтушная газета сделала очередной высер, это высер опубликовали тут, что бы хоть как-то наполнять контентом сайт, а у персонажей выше это вызывает столько эмоций...

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  2. moneymaker 03.09.2024 13:04 # moneymaker
    Ну хоть финалы понюхают

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  3. tigerpool 03.09.2024 12:38 # tigerpool
    Вот он окончательно превратит мю в середняк (на века)

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  4. makeewadim 03.09.2024 12:18 # makeewadim
    Эту бациллу не истребить)))

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  5. ivan-tns 03.09.2024 12:09 # ivan-tns
    МЮ и Щельси пробивают дно каждый новый сезон!

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  6. liverbro 03.09.2024 12:07 # liverbro
    Пздц, вот это клоунада

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  7. felix-the-cat 03.09.2024 12:03 # felix-the-cat
    ХПХАХАХХААХХААХХХАХХХАХАХХА

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  8. bembo 03.09.2024 12:00 # bembo
    Оруууууууууу

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