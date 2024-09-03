Саутгейт — явный фаворит на замену Тен Хагу в "Юнайтед"
Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал явным фаворитом на замену Эрику Тен Хагу в "Манчестер Юнайтед".
В минувшее воскресенье "Юнайтед" был разгромлен дома "Ливерпулем" со счетом 0:3, оформив свое второе поражение в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.
"Юнайтед" проиграл своему злейшему врагу на глазах нового руководства клуба, включая сэра Джима Рэтклиффа, который лишь три месяца назад едва не уволил Тен Хага.
Как отмечает The Sun, после матча на "Олд Траффорд" букмекер Sky Bet резко понизил коэффициент на то, что следующим постоянным наставником "Юнайтед" станет Саутгейт. Теперь он составляет лишь 2 к 1. Далее значатся Маурисио Почеттино, Рууд Ван Нистелрой, Киран Маккенна и Томас Тухель.
Добавим, Саутгейт находится без работы с июля, когда он объявил о расставании со сборной Англии через два дня после поражения в финале Евро-2024 от Испании.
03.09.2024 12:00
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Коментаторы выше такие додики)) Желтушная газета сделала очередной высер, это высер опубликовали тут, что бы хоть как-то наполнять контентом сайт, а у персонажей выше это вызывает столько эмоций...
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Ну хоть финалы понюхают
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Вот он окончательно превратит мю в середняк (на века)
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Эту бациллу не истребить)))
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МЮ и Щельси пробивают дно каждый новый сезон!
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Пздц, вот это клоунада
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ХПХАХАХХААХХААХХХАХХХАХАХХА
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Оруууууууууу
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