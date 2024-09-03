Эшуорт объяснил, почему МЮ отпустил Санчо в "Челси"

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт объяснил, почему его клуб отпустил вингера Джейдона Санчо в "Челси".

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Челси" взял Санчо в аренду до конца сезона с обязательством по выкупу за 20-25 миллионов фунтов, хотя в свое время "Юнайтед" покупал Джейдона за 73 млн. фунтов.



По словам Эшуорта, Санчо сам выразил желание отправиться в "Челси", а "Юнайтед" мог позволить себе отпустить Джейдона из-за обилия игроков на его позиции.



"Мы чувствовали, что у нас достаточная глубина состава на этой конкретной позиции. У нас четверо действительно хороших фланговых игроков — Джейдон был пятым, и это просто позволило нам принять это решение. Если это хорошо для игрока и хорошо для нас, мы готовы это рассмотреть".



"Он сам хотел рассмотреть эту возможность с "Челси", как Скотт (Мактоминей) хотел рассмотреть возможность с "Наполи", как Аарон (Ван-Биссака) хотел рассмотреть возможность с "Вест Хэмом". Мы не в том положении, чтобы вышвыривать игроков из клуба", — цитирует Эшуорта Evening Standard.