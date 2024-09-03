"Вулверхэмптон" продал Поденсе в "Аль-Шабаб"

"Вулверхэмптон" продал своего вингера Даниэла Поденсе в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии за 5 миллионов евро (4.2 млн. фунтов).

Поденсе выступал за "Вулверхэмптон" после своего перехода из греческого "Олимпиакоса" за 17 млн. фунтов в январе 2020.



Отыграв прошлый сезон за упомянутый "Олимпиакос" на правах аренды, летом Поденсе вернулся в "Вулверхэмптон" и успел сыграть три матча за "волков" в новой кампании.



Однако теперь 28-летний будет выступать за "Аль-Шабаб", к которому он успел присоединиться перед самым закрытием летнего трансферного окна в саудовской лиги.



"Вулверхэмптон" также договорился, что сможет получить долю в 35 процентов от последующей перепродажи игрока "Аль-Шабабом".



Добавим, напоследок Поденсе удивил болельщиков "Вулверхэмптона", опубликовав в социальных сетях прощальное сообщение, адресованное не "волкам", а "Олимпиакосу".