Пардью советует Тен Хагу забрать капитанскую повязку у Фернандеша

Бывший главный тренер "Ньюкасла" Алан Пардью посоветовал своему коллеге Эрику Тен Хагу забрать капитанскую повязку у полузащитника Бруну Фернандеша.

По мнению Пардью, 29-летний Фернандеш совершенно не справился с ролью лидера в проигранном "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (0:3).



Пардью кажется, что отсутствие повязки на рукаве может раскрепостить португальского полузащитника.



"Сегодня Фернандеш себя так и не проявил, потому что "Юнайтед" так и не владел достаточно мячом. Он не утруждал себя оборонительной работой. Как он может вести команду за собой? Мне очень сложно это понять".



"Вообще-то, я думаю, было бы лучше для него как для футболиста забрать у него капитанскую повязку. Думаю, это могло бы слегка освободить его, позволив ему стать чуть свободнее в своем мышлении. Наверное, он переживет насчет четверки защитников, насчет вингеров, толком не понимая, как ему справиться с этим. Думаю, это мешает ему", — сообщил Пардью talkSPORT.