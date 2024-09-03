Боссы МЮ "полностью поддерживают" Тен Хага

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада и спортивный директор клуба Дэн Эшуорт выразили свою поддержку главному тренеру Эрику Тен Хагу.

После домашнего поражения 0:3 от "Ливерпуля" в минувшее воскресенье вновь появились слухи о том, что "Юнайтед" может уволить Тен Хага в обозримом будущем.



По словам Беррады, решение оставить Тен Хага и продлить с ним контракт минувшим летом было принято без их участия, однако Омар и Дэн всецело поддерживают голландского специалиста.



"Что касается контракта, то это решение было принято до прихода нас обоих".



"Но мы очень рады этому решению. Эрик обладает нашей полной поддержкой, и мы очень тесно работали вместе в это трансферное окно, как прежде Дэн уже говорил".



"Мы продолжим тесно работать с ним, чтобы помочь команде добиваться лучших результатов".



"Сохраняем ли мы веру в Эрика? Абсолютно. Мы думаем, что Эрик — правильный тренер для нас, и мы полностью его поддерживаем", — цитирует Берраду Sky Sports.



"Очень редко ты берешься за работу спортивного директора, и тренера нет на месте. Я лишь могу повторить, что по-настоящему наслаждался работой с Эриком в последние восемь недель".



"Как я вижу это, моя работа — поддерживать его на всех возможных фронтах: операционном, селекционном, медицинском, психологическом, в плане организации работы на тренировочной базе. Я просто должен снять с него как можно больше забот, позволив ему всецело сосредоточиться на тренировочном поле и на тактическом плане на матчи для достижения успеха с "Манчестер Юнайтед", — добавил Эшуорт.