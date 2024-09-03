Семь вещей, что мы узнали в 3-м туре

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" продолжают идти без потерь, "Арсенал" не сумел обыграть "Брайтон", а "Эвертон" и "Саутгемптон" забили свои первые голы в сезоне. Об этом и другом — в традиционных итогах тура Премьер-Лиги.





Граверберх процветает в новой роли



Тяжелое — и уже привычное — поражение "Манчестер Юнайтед" почти наверняка положило конец пребыванию Каземиро в клубе. Сэр Джим Рэтклифф, мрачно сидевший на трибунах, может укоротить срок пребывания Эрика Тен Хага на посту менеджера, сделав Рууда ван Нистелроя временщиком. Ужасные 45 минут, сыгранные Каземиро, были полны ошибок, допущенных им самим, но его оппонент по центру поля, Райан Гравенберх, был немного в этом виноват.



Он доминировал в центре полузащиты в обоих таймах. Самое очевидное нововведение Арне Слота в "Ливерпуле" на данный момент — сделать из своего соотечественника опорного полузащитника. 50 лет назад Боб Пейсли превратил последнего игрока Билла Шенкли, Рэя Кеннеди, из неугомонного нападающего в блестящего атакующего полузащитника.



Возможно, перепрофилировав Гравенберха, Слот сможет сделать из последнего новичка Юргена Клоппа высококлассного игрока "Ливерпуля". Клопп так и не смог до конца разобраться с Гравенберхом. В то же время при Слоте голландец становится ключевым исполнителем команды, и его игра в матче с "Юнайтед" была достойна высоких оценок.



Грилиш на пути к возвращению в свою лучшую форму



Эрлинг Холанд, как обычно, попал в заголовки газет, но также было приятно увидеть, как Джек Грилиш, наконец-то, вернулся на сцену. Выйдя в стартовом составе впервые после своего громкого непопадания в заявку сборной Англии на Евро-2024, Грилиш был великолепен в матче, в котором "Манчестер Сити" обыграли "Вест Хэм".



Он был постоянно готов вступить в борьбу с Аароном Ван-Биссакой, хорошо взаимодействовал с другими игроками "Сити" и с лихвой оправдал решение Ли Карсли вызвать его в сборную Англии на матчи Лиги Наций в этом месяце.



"Он был агрессивен без мяча, но особенно с мячом против Ван-Биссаки и совершал хорошие действия", — сказал Пеп Гвардиола. Менеджер "Сити" явно не разочаровался в игроке за 100 миллионов фунтов, чья форма пошла на спад после того, как он сыграл ключевую роль в оформлении "горожанами" требла два сезона назад. Прошлый год был списан для Грилиша на ветер. Джек искал свою лучшую форму и выпал из числа лучших игроков команды Гвардиолы, но "Сити" будет еще сложнее остановить, если он вернется в свою лучшую форму.



Райс не стал искать оправданий, получив спорную красную карточку



В то время как Микель Артета негодовал по поводу несправедливости с удалением Деклана Райса в матче с "Брайтоном", сам полузащитник сборной Англии отреагировал гораздо более взвешенно.



Признав, что был "шокирован" решением рефери Криса Каваны показать ему вторую желтую карточку за воспрепятствование Йоэлу Велтману при исполнении штрафного удара, Райс также признал, что первое удаление в его 245-й игре в Премьер-Лиге стоило команде победы, так как в первый международный перерыв она уходит в роли догоняющей для "Манчестер Сити".



"Я просто хотел извиниться перед своими товарищами по команде, что я и сделал, и перед болельщиками", — сказал он. "Когда тебя удаляют, это всегда неприятно, ты испытываешь чувство вины, и мне повезло, что мои товарищи по команде помогли мне, и мы не проиграли матч. Я извлеку из этого урок".



"Арсенал" не сумел продолжить победную серию и первым из трех основных претендентов на титул потерял очки, не сумев одолеть находящийся в отменной форме "Брайтон". Артета может сетовать на совсем не обязательное удаление, но "канониры" в этом матче позволяли "Брайтону" после перерыва слишком многое, из-за чего и не смогли взять три очка.



"Эвертон" уступил, но в игре "ирисок" были и положительные моменты



"Эвертон" невероятным образом упустил не только победу в матче с "Борнмутом", но и даже ничью, хотя еще на 86-й минуте вел со счетом 2:0. Хотя подопечные Шона Дайча расслабились и допустили ряд непозволительных ошибок в обороне и опорной зоне, в их атакующей игре были положительные моменты.



Это в первую очередь гол+пас Доминика Калверт-Левина, которого едва не продали в последние дни трансферного окна, а также игра Илимана Ндиайе. Его игра выглядит чем-то новым для "ирисок", а его проходы по флангу вносят сумятицу в действия обороны противника. Сенегалец был динамичен, сыграл свою роль во втором тайме, и единственным его разочарованием стало то, что он не смог забить сам: два удара отбил Кепа, а еще один прошел выше ворот.



Мартин придерживается своих убеждений, несмотря на ошибки



Рассел Мартин — очередной менеджер Премьер-Лиги, который пытается найти баланс между привлекательным стилем игры и необходимостью добиваться результата. Несмотря на трудности своей команды, особенно в субботу, когда Тейлор Харвуд-Беллис и Джек Стивенс не смогли справиться с прессингом "Брентфорда" и привезли первые два гола, Мартин остается верен своему подходу, основанному на владении мячом, который обеспечил команде продвижение в высший дивизион.



"Мы допустили две ошибки, за которые нас наказали, что очень досадно. Игроки делают то, что я прошу, но качество их работы — не на уовне. В Премьер-Лиге за это наказывают... Главное — перевести дух в этот момент, избавиться от напряжения — моя работа", — сказал он.



Хотя Мартин ясно видит, как играет его команда, "святым" удается следовать плану только часть матч. Эксперты еще не определились, является ли это лучшей долгосрочной стратегией. Придерживаясь этого стиля, "Саутгемптон" остается без единого очка. Они уже отстают в гонке за сохранение прописки в Премьер-Лиге, хотя в игре против "Брентфорда" им, наконец, удалось забить свой первый гол после возвращения в элиту.



Дуран остается профессионалом, несмотря на трансферные слухи



На протяжении всего лета было трудно вспомнить, что Джон Дуран является игроком "Астон Виллы". Он дал понять, что хотел бы перейти в "Челси", а затем скрестил руки в инстаграме на фоне новостей о предложении "Вест Хэма".



В январе прошлого года, подписав колумбийского нападающего из "Чикаго Файр", "Вилла" знала, что приобретает не только колоритного персонажа, но и необыкновенный талант. В прошлом сезоне Дуран уже демонстрировал свои задатки, а его поздний дубль в матче с "Ливерпулем" в мае стал напоминанием о его способностях.



В этом сезоне 20-летний футболист провел не более 90 минут, но уже успел забить два победных гола в трех матчах, выходя на замену. Движение и исполнение его удара головой в матче с "Лестером" было просто великолепным.



Капитан "Астон Виллы" Джон Макгинн отметил, что, несмотря на все слухи, которые роились вокруг Дурана, Джон остается профессионалом и не создает проблем для команды. Возможно, он не получил каких-то сиюминутых выгод от несостоявшегося перехода в "Челси" или "Вест Хэм", но колумбиец имеет все шансы проявить себя в составе "Виллы".



"Ньюкасл" привык играть с переполненным лазаретом



Несмотря на традиционное уже обилие травмированных игроков, "Ньюкасл" удачно стартовал в новом сезоне и не обращает внимания на постоянные кадровые проблемы. Команда Эдди Хау уже привыкла к тому, что у нее всегда есть в лазарете несколько важных игроков, и есть дисквалификация Тонали, которая, наконец, подошла к концу. Это научило "сорок" обходиться долгое время без важных игроков.



Перед матчем с "Тоттенхэмом" Эдди Хау не мог рассчитывать на Уиллока, Шера, Уилсона, Майли, Ласселлса и Ботмана, но его команда была хорошо готова к противостоянию с одним из конкурентов в борьбе за попадание в топ-4.



"Ньюкасл" был энергичен и тактически безупречен, что и помогло справиться с пребывавшим на старте сезона в неплохой форме "Тоттенхэмом". Сейчас состав "сорок" имеет достаточную глубину, чтобы на скамейке оставался такой игрок, как Киран Триппьер, и Эдди Хау не хочет избавляться от ветерана, так как понимает, что выполнить поставленные задачи можно только с вариативным составом и правильной ротацией.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru