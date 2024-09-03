"Челси" продал Анджело Габриэля в "Аль-Наср"

"Челси" объявил о продаже вингера Анджело Габриэля в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Летом 2023 "Челси" приобрел Габриэля у "Сантоса" за 13 миллионов фунтов, сразу же отправив Анджело в аренду родственный "Страсбур".



А сейчас "Челси" решил продать 19-летнего бразильца, который так и не сыграл ни одного официального матча за "синих".



Таким образом, Габриэль заключил с "Аль-Насром" контракт на пять лет и стал одноклубником Криштиану Роналду, а "Челси" досталась компенсация в 23 млн. евро (19.4 млн. фунтов).



В рамках достигнутой договоренности "Челси" также положена доля от последующей перепродажи игрока "Аль-Насром", уточняет The Athletic.



Добавим, в прошлом сезоне Анджело забил четыре гола в 21 матче французской Лиги 1 за "Страсбур".