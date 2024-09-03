Виллиан перешел в "Олимпиакос"

Бывший вингер "Челси", "Арсенала" и "Фулхэма" Виллиан перешел свободным агентом в греческий "Олимпиакос".

Контракт Виллиана с "Фулхэмом" истек еще в конце прошлого сезона, и в середине августа 36-летний бразилец окончательно подтвердил, что не вернется к "дачникам".



В итоге Виллиан нашел пристанище в "Олимпиакосе", который принадлежит Евангелосу Маринакису, также владеющему "Ноттингем Форест".



За два сезона в "Фулхэме" Виллиан сыграл 67 матчей и забил 10 голов.



"Челси" Виллиан представлял с 2013 по 2020, в течение этого времени выиграв два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы. От "синих" ветеран ушел в "Арсенал", где провел разочаровывающий сезон.