Невиллу "грустно" наблюдать игру Рэшфорда

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что ему грустно наблюдать игру нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рэшфорда.

В проигранном "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (0:3) Рэшфорд не нанес ни одного удара и совершил только четыре касания в чужой штрафной — вдвое меньше вышедшего на замену на 69-й минуте Амада Диалло.



Невилл встревожен, что затяжной спад Рэшфорда продлился на второй сезон. Гари даже чувствует, что от Маркуса отворачиваются фанаты "Юнайтед", освиставшие 26-летнего англичанина, когда тот не посмел пойти в обыгрыш защитника и сместился на фланг.



"У него была ситуация один на один с Конате. У тебя может быть не лучший день, у тебя может быть не лучший период, но ты все равно должен попытаться обыграть один в один".



"А он просто взял и развернулся назад. Это просто говорит о том, что творится в его голове".



"Я бы хотел думать, что он может вернуться в свою лучшую форму, но это длится уже 14 месяцев. Он забил 30 голов в сезоне перед прошлым. Я бы хотел думать, что он может вернуть уверенность в себе. Это выглядит так, словно ему с трудом дается игра. Это выглядит так, словно он не наслаждается игрой прямо сейчас. И это грустно".



"Как и в случае с Каземиро в первом тайме, это грустно наблюдать. Потому что временами его игра за "Манчестер Юнайтед" доставляла наслаждение. Ему предстоит упорно потрудиться. Фанатам "Манчестер Юнайтед" становится тяжело наблюдать за ним", — сообщил Невилл Sky Sports.