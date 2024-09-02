Артета хочет подготовить Стерлинга к дебюту против "Тоттенхэма"

Рахим Стерлинг Главный тренер "Арсенала" Микель Артета собирается использовать международный перерыв, чтобы подготовить своего новичка Рахима Стерлинга к дебюту против "Тоттенхэма".

В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" взял Стерлинга в аренду у "Челси". Рахим не сыграл ни минуты в этом сезоне и последнее время даже тренировался отдельно от первой команды к "синих".

К счастью для "Арсенала", впереди международный перерыв, и это дает Артете возможность подготовить 29-летнего англичанина к дерби Северного Лондона 15 сентября.

"Нам нужно увидеть его, поговорить с ним о том, чем он занимался и как он себя чувствует. Это нужно, чтобы он смог как можно скорее набрать ход и понять, что мы ожидаем от него в динамике команды".

"Мы используем это время для этих вещей, чтобы он смог как можно скорее участвовать в матчах", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 02.09.2024 22:18 # high-malvern
    Подготовить приватно, Артета хочет.

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  2. chelsae88 02.09.2024 22:07 # chelsae88
    Заднеприводные ггшки весь сезон будут приводить его в форму, что бы мы могли его продать дороже

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