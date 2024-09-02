Артета хочет подготовить Стерлинга к дебюту против "Тоттенхэма"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета собирается использовать международный перерыв, чтобы подготовить своего новичка Рахима Стерлинга к дебюту против "Тоттенхэма".

В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" взял Стерлинга в аренду у "Челси". Рахим не сыграл ни минуты в этом сезоне и последнее время даже тренировался отдельно от первой команды к "синих".



К счастью для "Арсенала", впереди международный перерыв, и это дает Артете возможность подготовить 29-летнего англичанина к дерби Северного Лондона 15 сентября.



"Нам нужно увидеть его, поговорить с ним о том, чем он занимался и как он себя чувствует. Это нужно, чтобы он смог как можно скорее набрать ход и понять, что мы ожидаем от него в динамике команды".



"Мы используем это время для этих вещей, чтобы он смог как можно скорее участвовать в матчах", — цитирует Артету The Independent.