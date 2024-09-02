Артета хочет подготовить Стерлинга к дебюту против "Тоттенхэма"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета собирается использовать международный перерыв, чтобы подготовить своего новичка Рахима Стерлинга к дебюту против "Тоттенхэма".
В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" взял Стерлинга в аренду у "Челси". Рахим не сыграл ни минуты в этом сезоне и последнее время даже тренировался отдельно от первой команды к "синих".
К счастью для "Арсенала", впереди международный перерыв, и это дает Артете возможность подготовить 29-летнего англичанина к дерби Северного Лондона 15 сентября.
"Нам нужно увидеть его, поговорить с ним о том, чем он занимался и как он себя чувствует. Это нужно, чтобы он смог как можно скорее набрать ход и понять, что мы ожидаем от него в динамике команды".
"Мы используем это время для этих вещей, чтобы он смог как можно скорее участвовать в матчах", — цитирует Артету The Independent.
02.09.2024 22:00
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Подготовить приватно, Артета хочет.
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Заднеприводные ггшки весь сезон будут приводить его в форму, что бы мы могли его продать дороже
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