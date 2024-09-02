Тоуни заработает в Саудовской Аравии 84 млн. фунтов
Переезд в Саудовскую Аравию позволит бывшему нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни стать богаче на 84 миллиона фунтов.
Так и не дождавшись предложений от грандов Премьер-Лиги, в заключительный день летнего трансферного окна Тоуни согласился на переход в "Аль-Ахли". Так "Брентфорд" выручил за своего бомбардира 40 млн. фунтов.
В "Аль-Ахли" 28-летний игрок сборной Англии получил четырехлетний контракт с зарплатой в 403,000 фунтов в неделю "чистыми", что является эквивалентом 800,000 фунтов в неделю в Британии, учитывая налоговую ставку.
При этом зарплата Тоуни в "Брентфорде", где у него оставался один год по контракту, была в 13 раз меньше — только 36,000 фунтов в неделю, сообщает Daily Mirror.
Добавим, Тоуни забил 72 гола в 141 матче за "Брентфорд" с 2020 года.
02.09.2024 21:00
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На старости лет купит себе, для забавы, какой-нибудь Челси.
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Красавчик! Надоело играть в футбол и поехал лутать бабло к саудитам.
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Уже думает как их на ставках приумножить
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