Тоуни заработает в Саудовской Аравии 84 млн. фунтов

Переезд в Саудовскую Аравию позволит бывшему нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни стать богаче на 84 миллиона фунтов.

Так и не дождавшись предложений от грандов Премьер-Лиги, в заключительный день летнего трансферного окна Тоуни согласился на переход в "Аль-Ахли". Так "Брентфорд" выручил за своего бомбардира 40 млн. фунтов.



В "Аль-Ахли" 28-летний игрок сборной Англии получил четырехлетний контракт с зарплатой в 403,000 фунтов в неделю "чистыми", что является эквивалентом 800,000 фунтов в неделю в Британии, учитывая налоговую ставку.



При этом зарплата Тоуни в "Брентфорде", где у него оставался один год по контракту, была в 13 раз меньше — только 36,000 фунтов в неделю, сообщает Daily Mirror.



Добавим, Тоуни забил 72 гола в 141 матче за "Брентфорд" с 2020 года.