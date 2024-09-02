Тоуни заработает в Саудовской Аравии 84 млн. фунтов

Айвен Тоуни Переезд в Саудовскую Аравию позволит бывшему нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни стать богаче на 84 миллиона фунтов.

Так и не дождавшись предложений от грандов Премьер-Лиги, в заключительный день летнего трансферного окна Тоуни согласился на переход в "Аль-Ахли". Так "Брентфорд" выручил за своего бомбардира 40 млн. фунтов.

В "Аль-Ахли" 28-летний игрок сборной Англии получил четырехлетний контракт с зарплатой в 403,000 фунтов в неделю "чистыми", что является эквивалентом 800,000 фунтов в неделю в Британии, учитывая налоговую ставку.

При этом зарплата Тоуни в "Брентфорде", где у него оставался один год по контракту, была в 13 раз меньше — только 36,000 фунтов в неделю, сообщает Daily Mirror.

Добавим, Тоуни забил 72 гола в 141 матче за "Брентфорд" с 2020 года.


Метки Аль-Ахли, Брентфорд, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 02.09.2024 21:47 # high-malvern
    На старости лет купит себе, для забавы, какой-нибудь Челси.

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  2. suddenly 02.09.2024 21:32 # suddenly
    Красавчик! Надоело играть в футбол и поехал лутать бабло к саудитам.

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  3. ilovemanutd 02.09.2024 21:15 # ilovemanutd
    Уже думает как их на ставках приумножить

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