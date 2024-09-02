Матип договаривается с "Вест Хэмом"

Бывший защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип договаривается о переходе в "Вест Хэм".

Матип остается свободным агентом после истечения своего контракта с "Ливерпулем" в конце прошлого сезона, и этот статус позволяет ему присоединиться к другому клубу Премьер-Лиги вне сроков трансферного окна.



По информации talkSPORT, в приглашении Матипа заинтересован главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги, и стороны уже находятся за столом переговоров.



Минувшим летом "Вест Хэм" укрепил свой центр обороны с помощью Макса Килмена и Жан-Клера Тодибо, но в то же время "молотобойцы" попрощались с Куртом Зума, Анджело Огбонной и Найефом Агердом.



За плечами у Матипа восемь лет выступлений за "Ливерпуль", и Лопетеги считает, что опыт 33-летнего камерунца, доступного бесплатно, пригодится его команде.