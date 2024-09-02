Триппьер все еще может покинуть "Ньюкасл"

Киран Триппьер Защитник Киран Триппьер может покинуть "Ньюкасл" в ближайшие две недели.

Несмотря на интенсивные спекуляции, Триппьер не покинул "Ньюкасл" до трансферного дедлайна 30 августа.

Однако в Турции и Саудовской Аравии трансферное окно по-прежнему открыто, и Sky Sports утверждает, что интерес к Кирану существует из обеих стран.

Например, из Турции свои запросы насчет Триппьера сделали "Фенербахче", "Бешикташ" и "Эюпспор". Они хотят взять 33-летнего англичанина в аренду с опцией выкупа.

У Триппьера остается еще два года по контракту, однако в этом сезоне Премьер-Лиги ветеран отметился лишь одним появлением на замену, проигрывая конкуренцию Валентино Ливраменто.

Sky Sports добавляет, что Триппьер не собирается мириться с ролью игрока скамейки — Киран специально завершил карьеру в сборной Англии, чтобы получить максимум на клубном уровне.


Метки Ньюкасл, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2024 19:00

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  1. narcot 02.09.2024 19:01 # narcot
    ливапю, не хотите ограбить ньюкасл?)) скажите кевину потерпеть до зимы

    (ответить)

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