Триппьер все еще может покинуть "Ньюкасл"
Защитник Киран Триппьер может покинуть "Ньюкасл" в ближайшие две недели.
Несмотря на интенсивные спекуляции, Триппьер не покинул "Ньюкасл" до трансферного дедлайна 30 августа.
Однако в Турции и Саудовской Аравии трансферное окно по-прежнему открыто, и Sky Sports утверждает, что интерес к Кирану существует из обеих стран.
Например, из Турции свои запросы насчет Триппьера сделали "Фенербахче", "Бешикташ" и "Эюпспор". Они хотят взять 33-летнего англичанина в аренду с опцией выкупа.
У Триппьера остается еще два года по контракту, однако в этом сезоне Премьер-Лиги ветеран отметился лишь одним появлением на замену, проигрывая конкуренцию Валентино Ливраменто.
Sky Sports добавляет, что Триппьер не собирается мириться с ролью игрока скамейки — Киран специально завершил карьеру в сборной Англии, чтобы получить максимум на клубном уровне.
02.09.2024 19:00
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ливапю, не хотите ограбить ньюкасл?)) скажите кевину потерпеть до зимы
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