Триппьер все еще может покинуть "Ньюкасл"

Защитник Киран Триппьер может покинуть "Ньюкасл" в ближайшие две недели.

Несмотря на интенсивные спекуляции, Триппьер не покинул "Ньюкасл" до трансферного дедлайна 30 августа.



Однако в Турции и Саудовской Аравии трансферное окно по-прежнему открыто, и Sky Sports утверждает, что интерес к Кирану существует из обеих стран.



Например, из Турции свои запросы насчет Триппьера сделали "Фенербахче", "Бешикташ" и "Эюпспор". Они хотят взять 33-летнего англичанина в аренду с опцией выкупа.



У Триппьера остается еще два года по контракту, однако в этом сезоне Премьер-Лиги ветеран отметился лишь одним появлением на замену, проигрывая конкуренцию Валентино Ливраменто.



Sky Sports добавляет, что Триппьер не собирается мириться с ролью игрока скамейки — Киран специально завершил карьеру в сборной Англии, чтобы получить максимум на клубном уровне.