Мерино пропустит почти два месяца

Микель Мерино Полузащитник "Арсенала" Микель Мерино пропустит почти два месяца с переломом плеча.

"Арсенал" только на прошлой неделе приобрел Мерино у "Реал Сосьедад" за 31.6 млн. фунтов, но уже на первой тренировке со своей новой команды Микель получил травму.

Мерино серьезно пострадал после столкновения с защитником Габриэлем Магальяэсом, и Daily Mail может подтвердить, что медики диагностировали у 28-летнего испанца перелом плеча.

Мерино вернется в строй никак не раньше середины октября, а, возможно, уже после второго в сезоне международного перерыва.

"Арсенал" сыграет против "Борнмута" в Премьер-Лиге 20 октября, а через два дня примет "Шахтер" в Лиге Чемпионов, и только при самом идеальном сценарии Мерино вернется к этим матчам.

Ситуация в полузащите "Арсенала" усугубляется тем, что на ближайший матч — дерби против "Тоттенхэма" 15 сентября — будет дисквалифицирован Деклан Райс, удаленный против "Брайтона" в минувшую субботу.


Метки Арсенал, Мерино, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 751

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 02.09.2024 19:02 # narcot
    пидралики смеялись над скамцом, но теперь пидраликам что-то не до хиханек))

    (ответить)

  2. hakid 02.09.2024 18:28 # hakid
    смешно, других слов нет

    (ответить)

  3. easports 02.09.2024 18:26 # easports
    Тимбер в опорку, Парти в центр, Зина/Калафьори ЛЗ.

    Жоржа на всякие кубки лиги задействовать.

    (ответить)

  4. wengerrrro 02.09.2024 18:23 # wengerrrro
    это смешно))

    (ответить)

  5. bembo 02.09.2024 18:04 # bembo
    ХАХХАХАХАХА

    (ответить)

  6. moneycity 02.09.2024 18:01 # moneycity
    Пока пидралики молятся на травму КОРОЛЯ ЭРЛИНГА и КЕВИНА, ломаются их игроки.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: