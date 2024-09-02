Мерино пропустит почти два месяца
Полузащитник "Арсенала" Микель Мерино пропустит почти два месяца с переломом плеча.
"Арсенал" только на прошлой неделе приобрел Мерино у "Реал Сосьедад" за 31.6 млн. фунтов, но уже на первой тренировке со своей новой команды Микель получил травму.
Мерино серьезно пострадал после столкновения с защитником Габриэлем Магальяэсом, и Daily Mail может подтвердить, что медики диагностировали у 28-летнего испанца перелом плеча.
Мерино вернется в строй никак не раньше середины октября, а, возможно, уже после второго в сезоне международного перерыва.
"Арсенал" сыграет против "Борнмута" в Премьер-Лиге 20 октября, а через два дня примет "Шахтер" в Лиге Чемпионов, и только при самом идеальном сценарии Мерино вернется к этим матчам.
Ситуация в полузащите "Арсенала" усугубляется тем, что на ближайший матч — дерби против "Тоттенхэма" 15 сентября — будет дисквалифицирован Деклан Райс, удаленный против "Брайтона" в минувшую субботу.
02.09.2024 18:00
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Последние комментарии:
пидралики смеялись над скамцом, но теперь пидраликам что-то не до хиханек))
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смешно, других слов нет
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Тимбер в опорку, Парти в центр, Зина/Калафьори ЛЗ.
Жоржа на всякие кубки лиги задействовать.
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это смешно))
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ХАХХАХАХАХА
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Пока пидралики молятся на травму КОРОЛЯ ЭРЛИНГА и КЕВИНА, ломаются их игроки.
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