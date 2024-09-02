Полузащитник "Арсенала" Микель Мерино пропустит почти два месяца с переломом плеча.

"Арсенал" только на прошлой неделе приобрел Мерино у "Реал Сосьедад" за 31.6 млн. фунтов, но уже на первой тренировке со своей новой команды Микель получил травму.



Мерино серьезно пострадал после столкновения с защитником Габриэлем Магальяэсом, и Daily Mail может подтвердить, что медики диагностировали у 28-летнего испанца перелом плеча.



Мерино вернется в строй никак не раньше середины октября, а, возможно, уже после второго в сезоне международного перерыва.



"Арсенал" сыграет против "Борнмута" в Премьер-Лиге 20 октября, а через два дня примет "Шахтер" в Лиге Чемпионов, и только при самом идеальном сценарии Мерино вернется к этим матчам.



Ситуация в полузащите "Арсенала" усугубляется тем, что на ближайший матч — дерби против "Тоттенхэма" 15 сентября — будет дисквалифицирован Деклан Райс, удаленный против "Брайтона" в минувшую субботу.