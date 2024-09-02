Дебют Келлимана за "Челси" откладывается

Дебют атакующего полузащитника Омари Келлимана за "Челси" откладывается по причине травмы задней поверхности бедра.

Келлиман сыграл только шесть матчей за "Астон Виллу", включая лишь два в прошлом сезоне Премьер-Лиги, но этого оказалось достаточно, чтобы заслужить приглашение из "Челси".



"Челси" потратил 19 миллионов фунтов на приглашение Келлимана из "Виллы" минувшим летом, однако Омари прибыл в свой новый клуб травмированным и предсезонное турне "синих" по США пропустил.



Ранее ожидалось, что "Челси" отпустит Келлимана в аренду до закрытия трансферного окна, и "Бирмингем" назывался возможным направлением, однако новая травма перечеркнула надежды 18-летнего англичанина отправиться в командировку, сообщает The Athletic.



Повреждение задней поверхности бедра считается серьезным и, как ожидается, оставит Келлимана вне игры еще на два месяца.