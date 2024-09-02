Дебют Келлимана за "Челси" откладывается

Омари Келлиман Дебют атакующего полузащитника Омари Келлимана за "Челси" откладывается по причине травмы задней поверхности бедра.

Келлиман сыграл только шесть матчей за "Астон Виллу", включая лишь два в прошлом сезоне Премьер-Лиги, но этого оказалось достаточно, чтобы заслужить приглашение из "Челси".

"Челси" потратил 19 миллионов фунтов на приглашение Келлимана из "Виллы" минувшим летом, однако Омари прибыл в свой новый клуб травмированным и предсезонное турне "синих" по США пропустил.

Ранее ожидалось, что "Челси" отпустит Келлимана в аренду до закрытия трансферного окна, и "Бирмингем" назывался возможным направлением, однако новая травма перечеркнула надежды 18-летнего англичанина отправиться в командировку, сообщает The Athletic.

Повреждение задней поверхности бедра считается серьезным и, как ожидается, оставит Келлимана вне игры еще на два месяца.


Метки Келлиман, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2024 17:00

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