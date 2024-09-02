Каррагер уверен, что Тен Хаг не доработает этот сезон

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не доработает этот сезон.

Тен Хаг был на волоске от увольнения еще в конце прошлого сезона, но "Юнайтед" в итоге решил оставить Эрика, который минувшим летом основательно обновил свой тренерский штаб.



Каррагер не думает, что обновление тренерского штаба изменит игру "Юнайтед", и проводит параллели с ситуацией Брендана Роджерса в "Ливерпуле" в прошлом.



"Я не думаю, что в плане футбола у "Манчестер Юнайтед" что-либо изменится. Я убедился в этом по "Ливерпулю" прежде. Вернемся во времена до назначения Клоппа, когда ходили разговоры о том, что Брендан Роджерс может лишиться работы уже после одного сезона".



"Владельцы не были уверены, как им поступить, и они оставили Роджерса, который поменял свой персонал".



"После такого ты ожидаешь чего-нибудь другого, но наставник — это главный человек. В октябре Рождерс ушел. В своем интервью Тен Хаг сказал: "В конце сезона посмотрим, где мы находимся".



"В третьем сезоне Юргена Клоппа они были в финале Лиги Чемпионов, и ты мог видеть, что они создают кое-что на будущее. Я буду удивлен, если он все еще будет у руля к концу сезона".



"Манчестер Юнайтед" — один из крупнейших клубов в мире. Стали бы "Реал" или "Бавария" мириться с шестым местом в своей лиге? В случае с "Манчестер Юнайтед" речь о восьмом — там они прямо сейчас", — сообщил Каррагер Sky Sports.