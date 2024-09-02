Де Брюйне не вел переговоры с другими клубами летом

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что не вел никаких переговоров с другими клубами минувшим летом.

Некоторое время назад Де Брюйне назывался ведущей — наряду с Мохамедом Салахом из "Ливерпуля" — целью для саудовских клубов на летнее трансферное окно.



Кевин лично подлил масла в огонь, в преддверии Евро-2024 заявив, что в возрасте 33 лет должен быть "открыт ко всему".



В итоге Де Брюйне остался в "Сити", и Кевин уверяет, что слухи насчет его возможного отъезда из Манчестера были преувеличены. Обсудить же свой истекающий следующим летом контракт бельгиец планирует по ходу сезона.



"Если честно, я ни с кем не разговаривал. Было много шума и новостей. Летом я сказал, что ожидаю спокойного лета, и именно так и случилось. Я провел в отпуске четыре или пять недель, затем вернулся и начал тренироваться. Вот и все. Здесь нечего сказать. Никто не приглашал меня к диалогу, я ни с кем не разговаривал".



"Уверен, у нас состоится разговор с "Сити" по ходу сезона. Я просто хочу чувствовать себя хорошо, играть в хороший футбол, а разговор случится в ближайшие месяцы. В данный момент я не вижу необходимости для спешки", — поведал Де Брюйне BBC.