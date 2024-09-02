"Арсенал" отклонил предложение "Аль-Иттихада" насчет Троссарда

"Арсенал" отклонил предложение "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии насчет вингера Леандро Троссарда.

Как сообщает The Athletic, это предложение носит неофициальный характер. "Аль-Иттихад" предварительно выразил готовность взять Троссарда в аренду до конца сезона за 5 миллионов евро (4.2 млн. фунтов) с обязательством по выкупу за 20-25 млн. евро (16.9-21.1 млн. фунтов).



"Арсенал" ответил отказом и дал понять своим коллегам из Саудовской Аравии, где трансферное окно все еще открыто, что Троссард не продается и занимает важное место в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты.



По всей видимости, саудиты надеялись воспользоваться тем, что перед самым закрытием летнего трансферного окна "Арсенал" арендовал у "Челси" Рахима Стерлинга, из-за чего Троссарду будет еще сложнее получить игровые минуты.



Однако Артета ценит вклад Троссарда, даже несмотря на то, что Леандро не имеет твердого места в стартовом составе. После своего перехода из "Брайтона" в январе 2023 29-летний бельгиец забил 19 голов и отдал 12 результативных передач в 71 матче за "канониров".



Добавим, в новом сезоне Троссард уже успел отметиться победным голом в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" (0:2), появившись на замену.