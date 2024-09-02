Лучшие голы Премьер-Лиги в августе (ВИДЕО)

Лучшие голы августа Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в августе 2024 года.


Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 02.09.2024 13:11 # skydreams
    Ну тут Палмер 100%, только отбитый на голову колбасник будет спорить

    (ответить)

  2. golosovanie 02.09.2024 13:03 # golosovanie
    Проводится голосование на вручение приза "Золотой Унитаз FAPL.ru 2023/2024".
    Вот сетка участников, пары были раскиданы рандом ботом:

    https://imgtr.ee/image/turnir6.hP0pMW

    Шестая пара в 1/8:

    dexter vs jack-4poker

    Голосовать здесь:

    https://strawpoll.com/B2ZB998p7gJ

    (ответить)

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