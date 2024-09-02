Лучшие голы Премьер-Лиги в августе (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в августе 2024 года.
02.09.2024 13:00
Просмотров: 207
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в августе 2024 года.
02.09.2024 13:00
Просмотров: 207
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Последние комментарии:
Ну тут Палмер 100%, только отбитый на голову колбасник будет спорить
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Проводится голосование на вручение приза "Золотой Унитаз FAPL.ru 2023/2024".
Вот сетка участников, пары были раскиданы рандом ботом:
https://imgtr.ee/image/turnir6.hP0pMW
Шестая пара в 1/8:
dexter vs jack-4poker
Голосовать здесь:
https://strawpoll.com/B2ZB998p7gJ
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