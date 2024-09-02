Тен Хаг: "Этот матч не является продолжением прошлого сезона"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не считает, что поражение 0:3 от "Ливерпуля" является продолжением бед его команды в прошлом сезоне.
После воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и его наставник Арне Слот заявили, что их команда могла побеждать с разницей в пять или шесть голов.
Тен Хаг этого не чувствует, считая, что гости и так реализовали все, что создали. Эрик полон уверенности, что "Юнайтед" окреп и сможет хорошо провести этот сезон.
"Мы совершили ошибки, а соперник был убийственен в завершении. Они сделали это очень хорошо. Можно ли сказать, что игра была равной, за исключением голов? Я не буду с этим спорить. Ясно, что "Ливерпуль" заслужил победу. Мы должны быть достаточно скромными, чтобы признать это и улучшить свою игру".
"Я не думаю, что правильно говорить, будто этот матч является продолжением прошлого сезона. Я видел xG против нас, мы ни так уж много позволили им создать. У меня нет ощущения, что это та же манера, как в прошлом сезоне, потому что я не вижу этого".
"Порой игра была открытой, и мы шли на риск. Я видел кое-какие хорошие вещи, но я не хочу говорить об этом после поражения 3:0 от "Ливерпуля". Хорошая работа, "Ливерпуль", все комплименты вам. Мы должны быть скромными и улучшить свою команду".
"Я знаю, что предстоит сыграть еще много матчей, и я знаю, где мы будем в конце сезона. Много матчей, много соревнований, и мы будем претендовать на трофеи. Это не изменится".
"За два года мы завоевали два трофея. В конце сезона увидим, где мы находимся", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.
02.09.2024 11:00
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Да ты заебал
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ну да, чисто из-за бразильского дна прое6али)))))) лысый пидор
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КОРОЛЬ!!!
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