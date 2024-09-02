Кин: "МЮ сыграл абсолютно шокирующим образом"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал "абсолютно шокирующей" игру "красных дьяволов" против "Ливерпуля".

В своем втором домашнем матче нового сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" был разгромлен "Ливерпулем" со счетом 0:3.



По мнению Кина, более-менее равная статистика матча вводит в заблуждение, потому что "Ливерпуль" просто затмил своего соперника по игре.



"Прежние проблемы никуда не делись. Леопарды не меняют свои повадки. "Юнайтед" играет слишком открыто".



"Статистика не показывает всей картины. Этот матч был далек от равного. "Ливерпуль" был очень хорош и очень эффективен. Они выглядели сильнее и лучше готовыми физически".



"Это можно слегка приукрасить, но правда в том, что "Юнайтед" сыграл шокирующим образом. Они сыграли абсолютно шокирующим образом. Каждый раз, когда "Ливерпуль" шел вперед, казалось, что они забьют".



"Там были две ошибки опытного игрока (Каземиро), а затем еще одна ошибка в начале второго тайма. Это нехорошо".



"В последние месяцы было много пиара насчет планов по новому стадиону и бла-бла-бла, но факт в том, что "Юнайтед" не явился на большой матч против "Ливерпуля". В такого рода матче все было решено спустя час, и это сложно принять", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.



