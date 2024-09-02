Невилл ожидает, что Тен Хаг получит время до Рождества

Эксперт Sky Sports Гари Невилл ожидает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг получит время до Рождества на улучшение результатов и игры команды.

Накануне "Юнайтед" потерпел свое второе поражение в новом сезоне Премьер-Лиги, дома уступив "Ливерпулю" со счетом 0:3.



Этот результат вновь породил дебаты о будущем Тен Хага, однако Невилл считает, что у голландского специалиста еще есть несколько месяцев на исправление ситуации.



"Это будет сложная неделя или около того для Тен Хага. Он просто должен осознать тот факт, что давление будет расти".



"Но я думаю, он получит время до Рождества. У меня нет сомнений насчет этого. У меня нет сомнений, что Ineos, Дэн Эшуорт, настроенный спокойно насчет него исполнительный директор и сэр Дэйв Брейлсфорд не будут творить глупостей".



"Три-четыре месяца назад эти люди приняли решение сохранить его. Они дадут еще четыре-пять месяцев. Когда наступит Рождество, они не могут быть в середине таблице, но он получит эти несколько месяцев. Не сомневаюсь в этом".



"Ливерпуль" полностью заслужил победу. Это был отрезвляющий день для Эрика Тен Хага, его игроков и новых владельцев, которые сидели вместе на трибуне, смотрели на это и думали, на правильном ли они пути. Им нужно будет задать себе этот вопрос через несколько месяцев", — сообщил Невилл Sky Sports.