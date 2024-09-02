Невилл ожидает, что Тен Хаг получит время до Рождества

Эрик Тен Хаг Эксперт Sky Sports Гари Невилл ожидает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг получит время до Рождества на улучшение результатов и игры команды.

Накануне "Юнайтед" потерпел свое второе поражение в новом сезоне Премьер-Лиги, дома уступив "Ливерпулю" со счетом 0:3.

Этот результат вновь породил дебаты о будущем Тен Хага, однако Невилл считает, что у голландского специалиста еще есть несколько месяцев на исправление ситуации.

"Это будет сложная неделя или около того для Тен Хага. Он просто должен осознать тот факт, что давление будет расти".

"Но я думаю, он получит время до Рождества. У меня нет сомнений насчет этого. У меня нет сомнений, что Ineos, Дэн Эшуорт, настроенный спокойно насчет него исполнительный директор и сэр Дэйв Брейлсфорд не будут творить глупостей".

"Три-четыре месяца назад эти люди приняли решение сохранить его. Они дадут еще четыре-пять месяцев. Когда наступит Рождество, они не могут быть в середине таблице, но он получит эти несколько месяцев. Не сомневаюсь в этом".

"Ливерпуль" полностью заслужил победу. Это был отрезвляющий день для Эрика Тен Хага, его игроков и новых владельцев, которые сидели вместе на трибуне, смотрели на это и думали, на правильном ли они пути. Им нужно будет задать себе этот вопрос через несколько месяцев", — сообщил Невилл Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2024 09:00

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