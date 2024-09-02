Каррагер: "Буду очень удивлен, если Салах не останется в "Ливерпуле"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что будет очень удивлен, если нападающий Мохамед Салах не подпишет новый контракт с "красными".

После победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" накануне 32-летний Салах заявил, что "Ливерпуль" пока не предлагал ему продлить истекающий в конце сезона контракт.



Каррагер считает, что Салах слишком хорош, что уезжать доигрывать карьеру в Саудовскую Аравию. Джейми не видит проблемы в возрасте Мохамеда.



"Думаю, Мо Салах, как и Роналду, одержим рекордами и долголетием. Большинство из нас думает, что в 35 лет ты уже заканчиваешь играть в футбол. Но этот парень так ухаживает за собой, что сможет играть до 40 или, как минимум, далеко за 30".



"Я не думаю, что его отъезд в Саудовскую Аравию на следующий сезон уже предопределен. Он слишком хорош для этого. Он играет в лучшей лиге мира за один из крупнейших клубов в мире".



"Пройдет еще сезон или два, и он встанет в один ряд с Кенни Далглишем и Стивеном Джеррардом как великими игроками, выступавшими за "Ливерпуль". Он, возможно, является лучшим фланговым игроком, что мы видели в Премьер-Лиге, даже если он не обладает медалями, как некоторые другие".



"Конечно, нужно сражаться, чтобы удержать его. Не с помощью того, что ты делал в прошлом, а с помощью того, что ты будешь делать в будущем".



"Когда ты в середине своего четвертого десятка, ты не можешь делать то, что делал прежде, но он может играть по-другому. Конечно, "Ливерпуль" хочет сохранить его и Виргила Ван Дейка, но это, наверное, будет зависеть от зарплаты. Будут ли они получать прежнюю зарплату и будут ли они прежними игроками через два-три года? Эти дебаты впереди".



"Я буду очень удивлен, если Салах не будет играть за "Ливерпуль" в следующем сезоне, потому что, думаю, он захочет покорить каждый рекорд в истории клуба", — сообщил Каррагер Sky Sports.