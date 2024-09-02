Тен Хаг: "У нас будут большие шансы поднять трофей в конце сезона"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что у его команды будут хорошие шансы завершить этот сезон с трофеев, несмотря на неважный старт.
"Юнайтед" проиграл два из трех первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, включая домашнее поражение 0:3 от "Ливерпуля" накануне.
Тем не менее, Тен Хаг уверен, что игра его команды наладится, и "Юнайтед" будет сражаться за высокие цели.
"Я не хочу говорить о позитивных вещах сегодня. Нам и нашим фанатам больно от этого поражения".
"Это третий матч в сезоне. Мне приходилось объяснять это так много раз. Мы должны построить новую команду. Мы будем в порядке, но очевидно, мы должны прибавить".
"Я вполне уверен, что в конце сезона у нас будут большие шансы поднять очередной трофей", — цитирует Тен Хага BBC.
02.09.2024 07:00
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