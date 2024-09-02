Слот отреагировал на заявление Салаха о своем будущем

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на заявление нападающего Мохамеда Салах о своем будущем в клубе.

После победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" в воскресенье Салах заявил, что это его последний год в "Ливерпуле" и что никто не обсуждал с ним продление его истекающего следующим летом контракта.



Слот не воспринимает эти слова как свидетельство того, что Салах непременно уйдет из "Ливерпуля" в конце сезона. Арне предпочитает наслаждаться игрой 32-летнего египтянина.



"Слова Салаха? Там много "если". В данный момент он один из нас, и я по-настоящему рад тем, что он один из нас. Он играет действительно хорошо".



"Я не говорю о контрактах игроков, но я могу часами говорить о том, как хорошо Мо сыграл сегодня. Но вам это интересно?" — цитирует Слота Evening Standard.