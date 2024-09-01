Тен Хаг объяснил замену Каземиро в перерыве против "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил замену полузащитника Каземиро в перерыве проигранного матча против "Ливерпуля" (0:3).

Оба гола Луиса Диаса в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" случились после грубых ошибок Каземиро. 32-летний бразилец выглядел беспомощным против полузащиты "Ливерпуля" и был заменен в перерыве на 20-летнего Тоби Колльера.



В социальных сетях даже распространилось видео, на котором Каземиро якобы покидает стадион в перерыве, однако Тен Хаг поспешил это опровергнуть. Эрик уверен, что экс-игрок "Реала" реабилитируется после неудачного матча.



"Это была тактическая замена, потому что мы уступали 2:0. Ты заранее знаешь, что против "Ливерпуля" будет возникать свободное пространство в полузащите, и тебе нужны свежие ноги. Поэтому мы выпустили молодого парня, у которого свежие ноги, чтобы закрыть свободное пространство в полузащите".



"Насколько Каземиро физически готов играть важную роль в МЮ? Он так часто показывал, что обладает отличным характером. Все мы видели отличные моменты в его исполнении, он играл решающую роль для нас в полузащите. И он покажет это снова. Уверен, он реабилитируется".



"Действительно ли Каземиро покинул стадион в перерыве? Это неправда. Он был в раздевалке. Я только что повстречался с ним".



"Может ли Угарте стать решением? Я не Гарри Поттер. Мануэль Угарте еще не играл в этом сезоне. Ему нужно набрать форму. Это займет недели. Возможно, месяцы", — цитирует Тен Хага Evening Standard.